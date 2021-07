La baisse de l’utilisation des espèces et l’augmentation rapide de la cryptographie, en particulier des pièces stables, ont stimulé le développement de la monnaie fiduciaire numérique de POC, qui coexistera avec le RMB physique. Dans son livre blanc, e-CNY prétend offrir l’anonymat pour une petite valeur et collecte moins d’informations sur les transactions que le paiement électronique traditionnel, sauf, bien sûr, « stipulé autrement dans les lois et règlements ».

La banque centrale de Chine a publié le livre blanc de son fiat numérique, e-CNY, détaillant les progrès de sa recherche et développement. Alors que la Banque populaire de Chine vise à poursuivre l’avancement du projet pilote conformément à son 14e plan quinquennal, il n’y a pas encore « de calendrier prédéfini pour le lancement final ».

Selon le livre blanc, il sollicite les commentaires du public sur son décret numérique qui est entraîné par le développement de l’économie numérique, qui nécessite de nouvelles infrastructures de paiement de détail.

« Alors que l’économie chinoise passe d’une croissance rapide à un développement de haute qualité, l’innovation technologique représentée par l’économie numérique est devenue un important moteur de développement. »

La banque a noté qu’en Chine, il y a une baisse significative de l’utilisation des espèces, le nombre de transactions effectuées via le mobile représentant 66%, celles payées en espèces 23% et les cartes représentant 7%, selon l’enquête PBOC. en 2019.

De plus, pendant la période de l’enquête, 46 % n’ont utilisé aucun argent liquide.

Outre le fondement du changement monétaire, l’augmentation «rapide» des crypto-monnaies, en particulier des pièces stables mondiales, est un autre facteur à l’origine du besoin de fiat numérique.

Prétendant être décentralisés et entièrement anonymes, leur manque de valeur intrinsèque, leurs fluctuations de prix aiguës, leur faible efficacité commerciale et leur énorme consommation d’énergie peuvent difficilement servir de monnaies utilisées dans les activités économiques quotidiennes, a écrit la banque centrale.

Quant aux institutions commerciales qui lancent leurs pièces stables mondiales, cela entraînera des risques et des défis pour le système monétaire international, les politiques monétaires et la gestion des flux de capitaux transfrontaliers, a-t-il ajouté.

La version numérique de Fiat

“E-CNY est la version numérique de la monnaie fiduciaire émise par la PBOC et exploitée par des opérateurs autorisés”, note la PBOC en expliquant ce qu’est exactement la monnaie fiduciaire numérique.

L’e-CNY est la monnaie légale de la Chine avec toutes les fonctions de base de l’argent, qui adopte un modèle de gestion centralisé et un système opérationnel à deux niveaux. Cela signifie que le droit d’émettre des e-CNY appartient à l’État avec PBOC au centre, qui émet des e-CNY aux opérateurs autorisés, qui sont des banques commerciales qui échangent et font circuler des e-CNY au public.

Il s’agit simplement d’un “substitut aux espèces en circulation” et coexistera avec le RMB physique, que la PBOC continuera de fournir tant qu’il y aura une demande, a écrit la banque faîtière du pays.

Avec l’e-CNY, l’objectif de la banque centrale est de diversifier les formes de monnaie et de satisfaire la demande du public en monnaie numérique.

Tout en servant principalement les demandes de paiement de détail nationales, l’objectif des PBOC est également d’explorer l’amélioration des paiements transfrontaliers.

Le paiement transfrontalier implique diverses questions compliquées, mais “l’internationalisation d’une devise est le résultat naturel de la sélection du marché”, a-t-il déclaré. Étant donné que l’e-CNY est « techniquement prêt pour une utilisation transfrontalière », la banque centrale explorera un projet pilote transfrontalier tout en respectant le principe d’avoir un système à deux niveaux et sans risque « pour répondre aux exigences réglementaires et de conformité de divers pays », a-t-il déclaré.

PBOC prétend également offrir l’anonymat dans son e-CNY, mais uniquement pour une valeur faible et traçable pour une valeur élevée. Pour cela, il mettra en place un pare-feu pour les informations associées.

“Le système e-CNY collecte moins d’informations sur les transactions que le paiement électronique traditionnel et ne fournit pas d’informations à des tiers ou à d’autres agences gouvernementales, sauf indication contraire dans les lois et règlements.”

Le fiat numérique offre également une programmabilité, déployant des contrats intelligents qui n’altèrent pas ses fonctions monétaires, permettant des paiements auto-exécutables selon des conditions prédéfinies ou des termes convenus entre les deux parties.

Lorsqu’il s’agit d’un portefeuille, il existe différents types basés sur la force des informations personnelles d’un client, que la PBOC, en collaboration avec les opérateurs autorisés et les organisations concernées, crée, possède et partage conjointement.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.