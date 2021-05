La Chine n’arrête pas de parler du divorce de Bill et Melinda Gates

Le divorce de Bill et Melinda Gates est suivi en Chine 0:39

Hong Kong (CNN Business) – Le divorce de Bill et Melinda Gates a choqué la Chine, où le cofondateur de Microsoft a atteint un niveau de renommée sans précédent parmi les entrepreneurs occidentaux.

Le hashtag «divorce d’avec Bill Gates» avait généré plus de 830 millions de vues et 66 000 messages de discussion sur la plateforme chinoise Weibo, similaire à Twitter, mercredi, dépassant de loin les 91 millions de vues accumulées lorsque le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos et MacKenzie Scott a divorcé en 2019.

Les utilisateurs de Weibo s’inquiétaient de tout, de la façon dont le couple partagerait leur énorme fortune à la question de savoir si le divorce affecterait Microsoft ou sa fondation caritative. Grâce à leur organisation philanthropique, le couple a alloué 53,8 milliards de dollars à la santé mondiale, à la lutte contre la pauvreté et à d’autres initiatives. La richesse de Bill Gates est évaluée à environ 146 milliards de dollars, selon le Bloomberg Billionaires Index, et le couple s’est engagé à faire don de la majeure partie de sa richesse à des œuvres caritatives.

«Vous et Melinda avez apporté d’énormes contributions aux gens du monde entier. Même s’ils ne vont pas de pair à l’avenir, j’espère que sa fondation pourra continuer et aider plus de gens », a écrit un utilisateur de Weibo, en réponse à un message sur le compte officiel de Bill Gates annonçant le divorce en chinois.

Présence de Microsoft en Chine

Bien que Bill Gates ne dirige plus Microsoft, l’entreprise entretient de bonnes relations avec Pékin depuis des décennies. Ses produits ont une présence considérable en Chine, alors même que d’autres entreprises technologiques occidentales ont été bloquées.

Alors que Facebook est bloqué, par exemple, LinkedIn de Microsoft est toujours l’un des rares outils de médias sociaux occidentaux disponibles en Chine continentale. Le moteur de recherche Bing est également toujours opérationnel, alors que Google est sans accès depuis des années.

Et le succès de l’entreprise a probablement contribué à l’attrait populaire pour Bill Gates. Il compte désormais plus de 4,1 millions d’abonnés sur Weibo, dépassant les 1,7 million pour le PDG de Tesla Elon Musk et les 1,4 million pour Tim Cook d’Apple.

Même les principales personnalités chinoises de la technologie ont rejoint la conversation sur Weibo. Kai-fu Lee, ancien directeur de Google Chine, qui a contribué à la création de Microsoft Research Lab Asia, un réseau très influent en Chine, a déclaré qu’il avait du mal à croire la nouvelle.

Le Microsoft Research Lab Asia, basé à Pékin, a cultivé de nombreux talents technologiques chinois, notamment le fondateur de Bytedance Zhang Yiming, le directeur technique d’Alibaba Wang Jian et l’ancien président de Baidu Zhang Yaqin.

Bill et Melinda sont “le couple le plus aimant que j’aie jamais vu parmi les entrepreneurs célèbres”, a écrit Lee dans un article de Weibo.

Gates, “vieil ami du peuple chinois”

La Fondation Bill et Melinda Gates a établi son bureau à Pékin en 2007. Depuis lors, elle collabore avec le gouvernement chinois sur divers projets nationaux dans le pays, allant de l’intervention contre le VIH à la réduction de la pauvreté.

Bill Gates lui-même s’est rendu en Chine plus d’une douzaine de fois depuis les années 1990 et a entretenu des relations amicales avec les principaux dirigeants. Il a été reçu par l’ancien président chinois Jiang Zemin en mars 1994, juste avant que la Chine n’accède officiellement à Internet.

À l’époque, la Chine était désireuse d’ouvrir son économie et de rattraper l’Occident en matière de technologie. Le voyage, au cours duquel Gates a promis à Jiang que Microsoft aiderait la Chine à développer son industrie du logiciel, a aidé Microsoft à accélérer son expansion sur le marché chinois.

En 2006, Gates a accueilli l’ancien président chinois Hu Jintao pour un dîner chez lui dans l’État de Washington.

Et l’année dernière, le président chinois Xi Jinping a écrit à Gates pour le remercier de son soutien dans la lutte contre le COVID-19.

Gates a même été salué comme un “vieil ami du peuple chinois” par le Parti communiste chinois au pouvoir en 2018. C’est un titre que le Parti utilise occasionnellement pour les étrangers avec lesquels il reconnaît une profonde amitié.

Fin de l’amour

Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, certains utilisateurs chinois désemparés ont même déclaré que le divorce avait ébranlé leurs croyances sur le mariage. Le couple était marié depuis 27 ans.

«Même vous êtes divorcé», a écrit une personne, répondant à Bill Gates sur Weibo. “Comment les autres peuvent-ils espérer se marier?”