La Chine nie l’expansion du N-arsenal et revendique le mérite de la déclaration du P5 sur la prévention de la guerre nucléaire

Les cinq pays, également membres permanents (P5) du Conseil de sécurité de l’ONU, ont déclaré qu’ils étaient fermement convaincus qu’il fallait empêcher la propagation de ces armes.

La Chine a rejeté mardi comme « fausse » l’accusation des États-Unis selon laquelle Pékin élargissait rapidement son arsenal nucléaire et s’est félicitée d’avoir joué un « rôle important » en aidant les dirigeants des cinq États dotés d’armes nucléaires à publier la première déclaration commune sur la prévention de la guerre nucléaire. et éviter une course aux armements.

Déclarant qu’ils considèrent l’évitement d’une guerre entre les États dotés d’armes nucléaires et la réduction des risques stratégiques comme leurs principales responsabilités, les dirigeants de la Chine, de la France, de la Russie, du Royaume-Uni et des États-Unis ont déclaré lundi dans une déclaration commune : « Nous affirmer qu’une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être menée. « Comme l’utilisation du nucléaire aurait des conséquences de grande envergure, nous affirmons également que les armes nucléaires – aussi longtemps qu’elles continueront d’exister – devraient servir à des fins défensives, décourager l’agression et empêcher la guerre », indique le communiqué.

Ils ont également réaffirmé l’importance de lutter contre les menaces nucléaires et souligné l’importance de préserver et de respecter leurs accords et engagements bilatéraux et multilatéraux de non-prolifération, de désarmement et de maîtrise des armements.

Fu Cong, directeur général du département de contrôle des armements du ministère chinois des Affaires étrangères, a nié l’allégation du département américain de la Défense selon laquelle la Chine étendait rapidement son arsenal nucléaire.

« Sur les affirmations des responsables américains selon lesquelles la Chine étend considérablement ses capacités nucléaires, permettez-moi d’abord de dire que cela est faux », a-t-il déclaré mardi lors d’une conférence de presse.

Le département américain de la Défense a déclaré dans un rapport en novembre que la Chine développait sa force nucléaire plus rapidement que prévu et pourrait avoir plus de 1 000 ogives d’ici 2030. Les États-Unis possèdent 3 750 armes nucléaires.

Fu espérait que les cinq États dotés d’armes nucléaires pourraient abandonner les politiques de dissuasion nucléaire basées sur la première utilisation d’armes nucléaires et prendre des engagements mutuels de non-utilisation en premier des armes nucléaires.

C’est la première fois que les dirigeants du P5 publient une déclaration conjointe sur les armes nucléaires, a déclaré Fu, notant qu’il s’agit également d’une autre déclaration conjointe des dirigeants du P5 sur une question internationale majeure depuis le Sommet du Millénaire des Nations Unies en 2000, L’agence de presse Xinhua a rapporté.

Saluant la déclaration, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Ma Zhaoxu a déclaré que l’accord était une étape positive et que la Chine « a fait pression pour les réaffirmations », a rapporté le South China Morning Post basé à Hong Kong.

La chaîne d’État CGTN-TV l’a cité comme disant que la Chine avait joué un rôle important en aidant les pays à parvenir à une déclaration positive et solide, a-t-il déclaré.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré lors d’une conférence de presse que « au cours des consultations de la déclaration conjointe, la Chine a fait valoir l’inclusion d’un contenu clé tel que la réaffirmation qu’aucune des armes nucléaires ne devrait être dirigée l’une contre l’autre dans un autre État, jouant ainsi un rôle rôle important dans la déclaration positive et substantielle ».

Ma a déclaré que la déclaration montrait la volonté politique des dirigeants d’empêcher la guerre nucléaire et envoyait également une voix commune pour le maintien de la stabilité stratégique mondiale et la réduction du risque de conflit nucléaire.

Cela aide également les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) à renforcer la confiance mutuelle et à remplacer la concurrence des grandes puissances par une coopération coordonnée, a-t-il déclaré.

« Les cinq pays devraient prendre la déclaration commune comme un nouveau point de départ pour renforcer la confiance mutuelle, renforcer la coordination et jouer un rôle positif dans la construction d’un monde avec une paix durable et une sécurité commune », a-t-il déclaré.

La Chine a toujours maintenu une stratégie nucléaire défensive, a poursuivi une politique de non-utilisation d’armes nucléaires en premier et a maintenu sa force nucléaire au niveau minimum requis pour sauvegarder la sécurité nationale, a déclaré Ma, ajoutant : « C’est en soi un contribution importante à la stabilité stratégique mondiale. En tant qu’initiateur de la déclaration conjointe et contributeur à son contenu, la Chine a apporté une grande contribution à la déclaration, a déclaré Fu, ajoutant que la déclaration actuelle reflète la plus grande convergence des politiques nucléaires du P5.

« La Chine espère que le P5 pourra poursuivre ses efforts sur cette base, abandonner les politiques de dissuasion nucléaire basées sur l’utilisation en premier des armes nucléaires, prendre des engagements mutuels de non-utilisation en premier des armes nucléaires et négocier et conclure conjointement un accord international instrument juridique ».

