La Chine offensée par la NASA qualifiant Taiwan de pays – «impardonnable» | Monde | Nouvelles

Pékin a déjà été impliqué dans une série de querelles au sujet de la nation souveraine séparée, la NASA ayant reçu la dernière explosion d’indignation. L’agence spatiale américaine permet aux utilisateurs du site Web de s’inscrire à un programme qui envoie leur nom à Mars lors du prochain vol disponible, Taiwan apparaissant comme un pays distinct dans une liste déroulante d’emplacements.

Zhu Fenglian, porte-parole du bureau des affaires taïwanaises de Pékin, a déclaré que l’agence spatiale devait «corriger son erreur dès que possible.

«Nous avons une attitude claire et ferme selon laquelle l’île de Taiwan fait partie de la Chine.

« Ce [NASA] a gravement violé le principe d’une seule Chine et les dispositions des trois communiqués conjoints Chine-États-Unis.

Cela fait référence à un accord signé conjointement entre les États-Unis et la Chine qui reconnaît la position chinoise à Taiwan.

Elle a ajouté: «Ce n’est pas seulement contre le consensus international sur le principe d’une seule Chine, mais cela nuit également aux sentiments du peuple chinois».

Mme Zhu a en outre exhorté la NASA à respecter le principe d’une seule Chine.

Le Global Times, géré par l’État chinois, a rapporté que les citoyens chinois qui avaient déjà adhéré au programme se sont maintenant retirés de l’activité.

Un commentaire publié par people.cn lundi, a affirmé que l’incident était «impardonnable».

Ils ont déclaré: «Que ce soit pour classer Taiwan comme un ‘pays’ ou pour soutenir ‘l’indépendance de Taiwan’ pour se diviser ouvertement ou implicitement, c’est une décision folle et irrationnelle, qui paiera un lourd tribut.

Actuellement, plus de 18 millions de personnes se sont inscrites à l’activité en ligne et on ne sait pas depuis combien de temps Taiwan a été déclaré pays sur le site Web.

Les entreprises étrangères se disputent souvent avec le gouvernement chinois pour des questions politiques, car la semaine dernière, le géant de l’habillement H&M a été la cible d’un boycott suite à une déclaration non datée sur leur site Web indiquant qu’il n’utiliserait pas de coton produit dans la région chinoise du Xinjiang.

De même en 2018, la pression du gouvernement chinois a poussé les compagnies aériennes américaines à cesser de se référer à Taiwan en tant que pays.

La même année, le gouvernement chinois a bloqué le site Web de Marriott International Inc parce qu’il faisait également référence à Taiwan comme pays dans une enquête auprès des clients.