La Chine ordonne le confinement de jusqu’à 13 millions de personnes à Xi’an

Les médias d’État ont rapporté que les responsables de la ville ont ordonné à tous les résidents de rester chez eux à moins qu’ils n’aient une raison impérieuse de sortir et ont suspendu tous les transports vers et depuis la ville, sauf cas particuliers.

La Chine a ordonné le verrouillage de 13 millions de personnes dans les quartiers et les lieux de travail de la ville de Xi’an, dans le nord du pays, à la suite d’un pic de cas de coronavirus, déclenchant des achats de panique quelques semaines seulement avant que le pays n’accueille les Jeux olympiques d’hiver.

Une personne de chaque ménage sera autorisée à sortir tous les deux jours pour acheter des produits de première nécessité, selon l’ordonnance. Il est entré en vigueur mercredi à minuit, sans dire quand il pourrait être levé.

Les publications sur les réseaux sociaux ont enregistré des achats de panique de produits d’épicerie et de produits ménagers, le gouvernement déclarant que de nouvelles fournitures seraient apportées jeudi.

Xi’an a signalé jeudi 63 autres cas transmis localement au cours des dernières 24 heures, portant le total de la ville à au moins 211 au cours de la semaine dernière. Xi’an est la capitale de la province du Shaanxi, célèbre pour ses reliques impériales, ainsi qu’un important centre industriel.

La Chine a également été confrontée à une épidémie importante dans plusieurs villes de la province orientale du Zhejiang, près de Shanghai, bien que les mesures d’isolement y aient été plus ciblées.

La Chine a adopté des mesures strictes de contrôle de la pandémie dans le cadre de sa politique visant à réduire à zéro les nouvelles transmissions, entraînant des blocages fréquents, un masquage universel et des tests de masse. Bien que la politique n’ait pas été entièrement couronnée de succès tout en entraînant des perturbations massives des voyages et du commerce, Pékin lui attribue le mérite de contenir en grande partie la propagation du virus. Ces mesures ont été renforcées ces derniers jours avant le début des Jeux olympiques d’hiver de Pékin le 4 février.

Les restrictions de Xi’an sont parmi les plus sévères depuis que la Chine a imposé en 2020 un verrouillage strict à plus de 11 millions de personnes dans et autour de la ville centrale de Wuhan, après que le coronavirus y a été détecté pour la première fois fin 2019. La Chine a signalé 4 636 décès parmi un total de 100 644 cas de COVID-19.

