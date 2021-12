La Chine ordonne le verrouillage de jusqu’à 13 millions de personnes à Xi’an après un pic de cas de coronavirus

La Chine a ordonné mercredi le verrouillage de pas moins de 13 millions de personnes dans les quartiers et les lieux de travail de la ville de Xi’an, dans le nord du pays, à la suite d’un pic de cas de coronavirus

Les médias d’État ont rapporté que les responsables de la ville ont ordonné à tous les résidents de rester chez eux à moins qu’ils n’aient une raison impérieuse de sortir et ont suspendu tous les transports vers et depuis la ville, sauf cas particuliers.

L’ordre devait prendre effet à minuit et durer indéfiniment.

Une personne de chaque ménage sera autorisée à sortir tous les deux jours pour acheter des produits de première nécessité, selon l’ordonnance.

Xi’an a signalé mercredi 52 nouveaux cas de coronavirus transmis localement au cours des dernières 24 heures.

La Chine a adopté des mesures strictes de lutte contre la pandémie dans le cadre de son programme de transmission zéro, entraînant des blocages fréquents, un masquage universel et des tests de masse.

Ces mesures ont été renforcées ces derniers jours avant le début des Jeux olympiques d’hiver de Pékin le 4 février.

Les restrictions de Xi’an sont parmi les plus sévères depuis que la Chine a imposé en 2020 un verrouillage strict à plus de 11 millions de personnes dans et autour de la ville centrale de Wuhan après que COVID-19 y a été détecté pour la première fois fin 2019.

