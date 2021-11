L’épidémie a touché au moins 14 des provinces chinoises et des millions ont été testées la semaine dernière. Mi Feng, porte-parole de la Commission nationale de la santé (NHC), a déclaré samedi lors d’une conférence de presse que la situation est « grave et complexe » et « continue de se développer rapidement ». La Chine a annoncé samedi 59 cas de virus transmis localement – ​​le plus élevé depuis la mi-septembre – dont deux cas à Pékin liés à un groupe de touristes infectés dans le nord du pays.

Cela a été suivi de 48 autres cas dimanche.

Bien que le nombre soit faible par rapport à d’autres pays, Pékin s’efforce de contenir le virus avant les Jeux olympiques d’hiver.

Pékin a réintroduit une nouvelle mesure pour en freiner les effets, notamment la fermeture de tous les cinémas ;.

Le nouveau foyer de l’épidémie se situe à 650 kilomètres de Pékin, dans la ville d’Erenhot, à la frontière avec la Mongolie.

Quelque six millions de Chinois dans les villes où le virus a été détecté sont désormais soumis à des restrictions de voyage.

Les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur de la ville sont restreints et l’entrée dans de nombreuses autres régions est restreinte.

est désormais conditionnée à un résultat de test négatif, en particulier pour ceux qui viennent des zones touchées.

Vendredi, environ la moitié des vols au départ de la capitale de Pékin ont été annulés, les autorités exhortant les gens à ne pas quitter la ville sauf en cas d’absolue nécessité.

Heihe, une petite ville du nord-est de 1,3 million d’habitants, a signalé 26 cas locaux le 29 octobre, une forte augmentation par rapport à neuf le 28 octobre et un seul le 27 octobre.

Il a écrit sur son compte WeChat (réseaux sociaux) : « Puisque cette petite ville a assumé la responsabilité de la prévention et du contrôle de l’épidémie dans tout le pays, notre patrie devrait tendre la main pour protéger cet enfant torturé. »

Bien qu’il ne soit pas totalement enfermé, Ruili n’encourage pas ses plus de 200 000 habitants à quitter la ville.

Et ceux qui insistent doivent être mis en quarantaine pendant au moins sept jours avant le départ.

M. Dai a ajouté : « La fermeture à long terme de la ville a entraîné une impasse dans le développement de la ville.

« Il est nécessaire de reprendre la production et le commerce. »