La Chine pense que Tencent pourrait compromettre la sécurité des enfants

08/08/2021 à 13:20 CEST

WeChat est un incontournable de la vie numérique chinoise, car il est essentiellement utilisé de manière très similaire à notre WhatsApp. Cependant, cela n’empêche pas le gouvernement du pays de sévir contre le comportement du géant de la messagerie. Selon Engadget, les procureurs de Pékin ont poursuivi Tencent pour des allégations selon lesquelles le “mode enfant” restreint de WeChat viole les lois qui protègent les enfants. Le procès n’a pas expliqué en quoi cette fonctionnalité viole la loi.

Mode jeunesse empêcher les enfants d’accéder aux paiements, de trouver des amis proches et de jouer à certains jeux. C’est effectivement un outil de Contrôle parental pour une “super application” capable de gérer de nombreuses tâches quotidiennes en Chine.

Tencent n’a pas commenté le procès. Récemment, il a fixé des limites plus strictes pour les jeunes joueurs d’Honor of Kings, limiter leur temps de jeu à seulement une heure par jour en semaine.

Le procès pourrait faire partie d’une offensive plus large. Les médias d’État chinois ont critiqué l’industrie du jeu et les plateformes en ligne cette semaine, et les responsables ont déjà exigé de meilleures protections contre les menaces en ligne contre les enfants.. Le pays a également concentré une grande partie de son attention sur le contrôle de géants de la technologie comme Tencent, Alibaba et Didi, leur imposant des amendes antitrust et des interdictions temporaires d’applications ; le procès peut être une extension de cet effort.