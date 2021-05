La Chine permet aux couples d’avoir trois enfants ⋆ .

Cela survient après qu’un recensement décennal ait montré que la population chinoise augmentait à son rythme le plus lent depuis des décennies

La Chine a annoncé qu’elle autoriserait chaque couple à avoir jusqu’à trois enfants, marquant la fin d’une politique stricte des deux enfants.

Le changement a été approuvé par le président Xi Jinping lors d’une réunion du bureau politique, a déclaré le média d’État Xinhua.

Cela vient après qu’un recensement publié tous les 10 ans a montré que la population chinoise a augmenté à son rythme le plus lent depuis des décennies.

Cela a accru la pression sur Pékin pour renforcer les mesures permettant aux couples d’avoir plus de bébés et d’éviter un déclin de la population.

La diminution des populations est problématique en raison de la structure par âge inversée, avec plus de personnes âgées que de jeunes.

Lorsque cela se produit, il n’y aura plus assez de travailleurs à l’avenir pour soutenir les personnes âgées, et il se peut qu’il y ait une demande accrue de soins de santé et de services sociaux.

Que dit le recensement?

Le recensement, publié plus tôt ce mois-ci, a montré qu’environ 12 millions de bébés sont nés l’année dernière – une diminution significative par rapport aux 18 millions de 2016, et le nombre le plus bas de naissances enregistré depuis les années 1960.

Le recensement a été mené fin 2020 où quelque sept millions de recenseurs avaient fait du porte-à-porte pour collecter des informations auprès des ménages chinois.

Compte tenu du grand nombre de personnes interrogées, elle est considérée comme la ressource la plus complète sur la population chinoise, ce qui est important pour la planification future.

Après la publication des résultats du recensement, il était largement attendu que la Chine assouplisse ses règles de politique familiale.

Comment réagissent les gens ?

“Permettre à un couple d’avoir trois enfants ainsi que la mise en œuvre de mesures de soutien pertinentes, contribuera à améliorer la structure de la population du pays, à répondre activement au vieillissement de la population et à préserver les avantages en ressources humaines du pays”, a déclaré Xinhua dans un rapport sur la Rencontre.

Mais sur les réseaux sociaux, les Chinois semblaient moins qu’enthousiasmés par les nouvelles mesures.

“[We can have] trois enfants, mais le problème, c’est que je ne veux même pas en avoir un », a déclaré un utilisateur des médias sociaux sur le site de micro-blogging Weibo.

« Savez-vous que la plupart des jeunes trouvent déjà si épuisant de prendre soin d’eux-mêmes ? »

Graphique montrant la baisse du taux de natalité en Chine

Une habitante de Pékin qui a parlé à la BBC avant l’annonce a fait écho à ces pensées, affirmant qu’elle voulait « vivre ma vie » sans les « soucis constants » d’élever un enfant.

Cela reflète l’évolution des attitudes de nombreux jeunes chinois urbains envers l’accouchement – et il est donc difficile de savoir quel impact la nouvelle politique aura de manière réaliste.

Quelles étaient les politiques antérieures de la Chine?

Même en 2016, lorsque le gouvernement a mis fin à sa politique controversée de l’enfant unique et a autorisé les couples à avoir deux enfants, il n’a pas réussi à inverser la baisse du taux de natalité du pays malgré une augmentation de deux ans immédiatement après.

Mme Yue Su, économiste principale de The Economist Intelligence Unit, a déclaré : « Bien que la politique du deuxième enfant ait eu un impact positif sur le taux de natalité, elle s’est avérée à court terme par nature.

Au fil des ans, les tendances démographiques de la Chine ont été largement façonnées par la politique de l’enfant unique, introduite en 1979 pour ralentir la croissance démographique.

Les familles qui enfreignent les règles sont passibles d’amendes, de pertes d’emploi et parfois d’avortements forcés.

La politique de l’enfant unique a également conduit à un grave déséquilibre entre les sexes dans le pays – dans une culture qui, historiquement, favorise les garçons par rapport aux filles.

“Cela pose des problèmes pour le marché du mariage, en particulier pour les hommes ayant moins de ressources socio-économiques”, a déclaré le Dr Mu Zheng, du département de sociologie de l’Université nationale de Singapour.

Graphique

La Chine peut-elle lever complètement les restrictions à la naissance ?

Avant le dernier recensement de la Chine, les experts avaient émis l’hypothèse que les restrictions à la naissance pourraient être entièrement levées – bien qu’il semble que la Chine avance avec prudence.

Mais d’autres avaient souligné qu’une telle décision pourrait potentiellement conduire à “d’autres problèmes” – soulignant l’énorme disparité entre les citadins et les ruraux.

Autant les femmes vivant dans des villes chères telles que Pékin et Shanghai peuvent souhaiter retarder ou éviter l’accouchement, autant celles vivant à la campagne sont susceptibles de continuer à suivre la tradition et de vouloir des familles nombreuses, disent-elles.

“Si nous libérons la politique, les gens à la campagne pourraient être plus disposés à accoucher que ceux dans les villes, et il pourrait y avoir d’autres problèmes”, avait précédemment déclaré à . un initié politique, notant que cela pourrait conduire à la pauvreté et à des pressions sur l’emploi. parmi les familles rurales.

Des experts avaient précédemment averti que tout impact sur la population chinoise, tel qu’un déclin, pourrait avoir un effet considérable sur d’autres parties du monde.

Le Dr Yi Fuxian, scientifique à l’Université du Wisconsin-Madison, a déclaré : « L’économie chinoise s’est développée très rapidement et de nombreuses industries dans le monde dépendent de la Chine. La portée de l’impact d’un déclin de la population serait très large.