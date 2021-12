La Chine peut-elle empêcher omicron d’organiser les Jeux olympiques d’hiver de 2022 ?

La politique chinoise de confinement et de quarantaine zéro Covid est si stricte que le président du pays, Xi Jinping, n’a pas quitté le pays depuis environ deux ans. Maintenant que la variante hautement transmissible de l’omicron a été signalée en Chine, qu’est-ce que cela signifiera pour les Jeux olympiques – et pour nous ?

Une chose est sûre : avec les Jeux olympiques de Pékin dans un peu plus d’un mois et le Congrès national politiquement important du Parti communiste chinois qui se tiendra à l’automne, les sévères fermetures localisées qui ont défini la réponse de la Chine à la pandémie vont probablement persister tout au long de 2022, peut-être même plus longtemps.

La politique de la Chine est fondamentalement à l’opposé de la façon dont les États-Unis essaient de vivre avec le virus. Tout cas positif est mis en quarantaine. La recherche des contacts, rendue possible grâce à la technologie de surveillance et à l’intelligence artificielle, peut détecter une poussée : des bâtiments, des pâtés de maisons ou même des quartiers entiers sont scellés lorsqu’un cas est signalé. « C’est assez brutal. C’est un outil contondant », a déclaré Megan Greene, économiste au Kroll Institute. Pourtant, en raison de cette politique, la Chine a eu beaucoup, beaucoup moins de décès.

Mais zéro Covid va être beaucoup plus difficile à mettre en œuvre avec une variante plus transmissible, et l’efficacité moindre des vaccins chinois contre les variantes laisse penser que cette politique ne fera que se durcir. (Pour être juste, deux doses de vaccins à ARNm ne sont pas très efficaces pour prévenir l’infection par l’omicron, selon les premières études, bien qu’elles offrent toujours une forte protection contre les maladies graves.)

« À la surface, [the spread of the new variant] semble avoir justifié cette approche », a déclaré l’expert en santé publique Yanzhong Huang de l’Université Seton Hall. « Ils semblent confiants dans l’approche existante et la mise en œuvre stricte. » Et cette approche existante a eu un effet sur les marchés et les chaînes d’approvisionnement, et maintenant elle est susceptible de le faire à nouveau.

Jusqu’à présent, seuls quelques cas d’omicron sont apparus en Chine. Une personne infectée dans une ville du sud à la frontière du Vietnam a provoqué le confinement de 200 000 personnes et la fermeture de la ville de 13 millions de personnes, selon le Washington Post. À l’approche du Nouvel An lunaire, les experts disent que des mesures encore plus préventives, telles que des interdictions de voyager, pourraient suivre.

Les dirigeants du pays seront désormais confrontés à un casse-tête de santé publique majeur alors que la variante omicron entre en collision avec les Jeux olympiques de Pékin. Les jeux de février allaient être l’occasion de célébrer la Chine sur la scène mondiale, et maintenant la perspective d’athlètes venant du monde entier mettra en lumière ce que beaucoup considèrent comme une politique sévère de verrouillage, une politique beaucoup plus intense que Le Japon l’été dernier. « Je pense qu’omicron coïncidant avec les Jeux olympiques empêche beaucoup de gens de dormir la nuit à Pékin », a déclaré l’ancien diplomate Daniel Russel de l’Asia Society.

« Fort comme maillon le plus faible »

Au cours des deux dernières années, avec certains produits manquants dans nos magasins préférés et des articles cruciaux comme les masques N95 et les tests Covid-19 parfois en nombre insuffisant, nous avons tous appris la fragilité de la chaîne d’approvisionnement. L’électronique, les voitures et les produits de consommation ont été très sensibles à ces types de perturbations.

De nombreuses pénuries sont liées aux blocages de la Chine : un seul cas peut fermer un port géant. Mais la Chine est si grande que de nombreux cas de blocages au niveau local sont passés sous le radar des médias, note l’économiste George Magnus de l’Université d’Oxford. « Des fermetures se sont produites constamment sans conséquences mondiales. Une petite ville d’un million au milieu des effets d’aile de papillon du pays est évidemment assez petite, mais un grand entrepôt dans une province côtière en Chine sera observé et commenté », a déclaré Magnus.

La bonne nouvelle est que, malgré quelques pénuries, les chaînes d’approvisionnement se sont avérées pour la plupart résilientes et les grands détaillants se sont adaptés. « C’est incroyable de voir à quel point les chaînes d’approvisionnement ont bien résisté », a déclaré David Dollar, chercheur principal au groupe de réflexion de la Brookings Institution. « La Chine est assez grande pour montrer qu’elle peut verrouiller un port particulier pour des raisons de coronavirus, mais elle a 20 autres ports. »

Les experts sont divisés sur la façon dont les consommateurs ressentiront l’effet de l’omicron. Même des fermetures localisées chez les fabricants, les ports ou les hubs chinois pourraient avoir un impact, a averti Per Hong, un expert des chaînes d’approvisionnement au sein du cabinet de conseil Kearney. « La chaîne n’est forte que comme son maillon le plus faible, et lorsqu’il s’agit de la chaîne d’approvisionnement mondiale, il y a des faiblesses partout », a déclaré Hong.

Avec une demande en hausse aux États-Unis – après deux ans d’isolement, tout le monde semble dépenser en ce moment – il y aura des pénuries, et il est très difficile de prédire ce qui manquera dans les mois à venir. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement peuvent prendre jusqu’à six mois avant d’être ressenties par les consommateurs.

L’économie chinoise ralentissait déjà en raison de l’éclatement de la bulle immobilière chinoise et de la répression contre les entreprises technologiques, comme le géant du commerce électronique Alibaba. Maintenant, avec l’entrée d’omicron dans le mix, les économistes mettent en garde contre une croissance moindre en Chine, ce qui aura également des effets sur l’économie américaine. « La Chine nous a sortis de la récession mondiale parce qu’elle a tellement de demande à l’échelle mondiale. Cette fois, nous savons que nous ne pouvons pas compter sur la Chine pour nous en sortir car ils sont en train de ralentir », a déclaré Greene, l’économiste du Kroll Institute.

Regarder les Jeux Olympiques

La Chine essaie peut-être de contrôler le temps pour débarrasser les villes du smog et rendre le ciel bleu pour les Jeux olympiques. Des millions de personnes regarderont à distance, avec des stades sans spectateurs en toile de fond. Mais plus important que la façon dont Pékin se projette dans les Jeux olympiques, c’est la façon dont la politique zéro Covid affecte la place de la Chine dans le monde.

Ce que les experts appellent des politiques draconiennes resteront probablement en place après les Jeux olympiques et jusqu’au congrès du Parti à l’automne, peut-être longtemps après.

Bien que les effets d’entraînement économiques soient préoccupants pour la Chine et le monde, un problème plus important pourrait être l’isolement de la Chine. « Si le reste du monde apprenait à vivre avec Covid, la Chine sera-t-elle le seul pays à s’interdire les conférences, les voyages internationaux et les étudiants qui s’y rendront ? Ils vont payer le prix fort pour emprunter cette voie », a déclaré Dollar.

L’absence de « véritables canaux de communication » entre les fonctionnaires, les hommes d’affaires et les étudiants exacerbera les relations américano-chinoises, selon Russel. Et cela pourrait conduire la Chine à être beaucoup plus distante socialement. « Les acteurs les plus extrêmes et généralement les plus paranoïaques des deux systèmes ont le dernier mot », a déclaré Russel. « L’isolation a été retirée des fils de la relation compliquée et les fils ont été exposés. Il serait très facile pour un fil croisé de court-circuiter la relation.

Pour des analystes comme Gabriel Wildau du cabinet de conseil Teneo, cela signifie qu’il n’a pas visité la Chine depuis 2019. La plupart de ses amis ou collègues non plus. « Je m’inquiète de l’impact à long terme », a-t-il déclaré. « Les relations humaines formées sont vraiment importantes pour la relation américano-chinoise. »