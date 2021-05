La Chine peut-elle vraiment interdire le Bitcoin?

La Chine a interdit aux institutions financières et aux sociétés de paiement de fournir des services liés aux transactions de crypto-monnaie. Le gouvernement est même allé jusqu’à mettre en garde les investisseurs contre le trading spéculatif de crypto-monnaie.

Il s’agit d’une autre tentative de la Chine pour arrêter le marché du trading numérique et en vertu de l’interdiction, les institutions ne doivent offrir aucun service impliquant des crypto-monnaies, et cela inclut l’enregistrement, le trading, la compensation et le règlement.

Les conséquences de “ l’interdiction ”

À première vue, les investisseurs de Bitcoin BTC / USD en Chine, ainsi que les propriétaires d’autres crypto-monnaies, ont des raisons légitimes de s’inquiéter. Après tout, les derniers développements de Bitcoin en Chine proviennent d’organismes de réglementation de haut niveau, notamment la China National Internet Finance Association, la China Banking Association et la China Payments and Clearing Association.

La chose importante à garder à l’esprit ici est que la Chine n’a pas réellement interdit aux gens d’avoir des crypto-monnaies. Comment savons-nous cela? Les médias chinois nous disent que c’est le cas. Prenons l’exemple du South China Morning Post. Selon le SCMP, les inquiétudes selon lesquelles les changements réglementaires en Chine auront un impact sur le marché plus large de la crypto-monnaie sont «infondées». Le média, largement considéré comme un porte-parole officiel du gouvernement chinois, note en outre:

“Les crypto-monnaies pourraient encore être achetées en Chine jeudi et les plans d’investissement qui promettent des rendements juteux pour les exploiter sont restés opérationnels.” En outre, les Chinois peuvent toujours utiliser leurs banques locales et finalement échanger leur yuan contre des crypto-monnaies tant qu’ils n’indiquent pas qu’un transfert est destiné à acheter Bitcoin ou Ethereum.

La Chine est peu probable ou même incapable d’interdire complètement Bitcoin dans le pays. En tant que tels, les manchettes sensationnelles de pessimisme et de pessimisme induites par les médias chinois créent une opportunité d’achat.

Les menaces d’interdire la CTB sont-elles un catalyseur?

Les groupes industriels chinois affirment que la volatilité de Bitcoino met en danger la propriété des consommateurs et la sécurité financière. Mais ce n’est pas la première fois que la Chine attaque les crypto-monnaies.

Premièrement, la Chine a fermé ses échanges locaux de crypto-monnaie en 2017. Deux ans plus tard, le gouvernement a bloqué l’accès aux échanges de crypto-monnaie nationaux et étrangers et aux plates-formes d’offre initiale de pièces (ICO).

Cela dit, à l’avenir, les institutions ne devraient pas fournir de services d’épargne, de confiance ou d’engagement de crypto-monnaie et ne devraient pas émettre de produits financiers liés à la crypto.

Le PDG de BK Asset Management, Boris Schlossberg, a commenté dans une note que tant que les autorités chinoises appliqueront une interdiction de Bitcoin, la demande de crypto-monnaie augmentera en Chine. L’alternative à Bitcoin est une monnaie numérique entièrement traçable qui pourrait être soumise à des règles étranges, telles qu’une date d’expiration. Selon MarketWatch, Schlossberg a également écrit:

“Plus les autorités chinoises s’efforcent d’interdire les crypto-monnaies sur le continent, plus le désir des citoyens chinois d’exporter une partie de leur valeur nette vers une réserve de valeur anonyme est grand.”

Devriez-vous acheter Bitcoin maintenant?

Bitcoin se négociait près du niveau de 38000 $ pour clôturer la semaine de négociation. Il y a à peine une semaine, il était évalué à 50 899 $ et le 16 avril, il se négociait au-dessus de 60 000 $.

Alors devriez-vous acheter Bitcoin maintenant? La réponse dépend de votre tolérance au risque. Si vous voyez le prix du Bitcoin augmenter au-dessus de 38000 $, cela pourrait être un signe que les taureaux prennent le dessus et le début d’un rallye durable pour au moins retester les niveaux de 40000 $ et peut-être 50000 $ dans les semaines ou les mois à venir. Cependant, si Bitcoin tombe en dessous de 35000 $, on pourrait supposer que les vendeurs sont impatients de sortir à tout prix, tandis que les acheteurs recherchent un prix inférieur pour entrer.

Devriez-vous acheter des crypto-monnaies en général maintenant?

Avec de telles nouvelles, la BTC n’est pas la seule monnaie touchée et les gens se demandent constamment si c’est une bonne idée d’investir dans les crypto-monnaies, après tout, elles sont volatiles et soumises à de nouvelles restrictions du jour au lendemain en Chine.

Mais étant donné que la Chine a déjà “ interdit ” Bitcoin à plusieurs reprises, il est raisonnable de supposer qu’une interdiction réelle est hors de question. Bien sûr, cela peut s’avérer faux et les investisseurs ne devraient détenir du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies que dans le cadre d’un portefeuille bien diversifié couvrant plusieurs classes d’actifs.

De cette manière, si BTC baisse encore de 20% mais qu’un panier d’actions et de matières premières augmente de 10%, les pertes de Bitcoin peuvent être entièrement compensées.

S’il est vrai que certaines crypto-monnaies ont perdu de la valeur de montants astronomiques, certaines pièces ont grimpé en flèche après coup. En fait, de nombreux investisseurs achètent le creux et investissent dans des devises qui ont le potentiel de croître.

Des pièces comme:

XRP XRP / USD (de 1,62 $ à 0,95 $ de retour à 1,05 $) Cardano ADA / USD (2,40 $ à 1,22 $ à 1,60 $) Chainlink LINK / USD (De 51,55 $ à 23,41 $ à 27,26 $)

Tous ces éléments ont commencé à se remettre à niveau en termes de valeur, et nous verrons sûrement la crypto-monnaie se remettre à niveau à l’avenir.

Aller de l’avant après l’interdiction

Dans tous les cas, si la technologie est suffisamment révolutionnaire, il y a de fortes chances qu’elle finisse par avoir de la valeur, et tant que vous investissez dans des projets de crypto-monnaie qui changent vraiment le monde des crypto-monnaies pour le mieux, aucune interdiction ou restriction ne peut arrêter sa croissance. .

Cela pourrait en fait être le moment idéal pour conserver vos jetons ou en acheter de nouveaux alors que les prix sont bas, donc lorsque tout cela se produit, vous pouvez potentiellement obtenir un excellent retour sur investissement.