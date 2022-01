La Chine plonge 5,5 millions de personnes ENCORE dans le confinement alors que la montée subite de Covid s’empare de la nation | Monde | Des nouvelles

Omicron : le vaccin chinois pourrait ne pas être efficace, selon un expert

Anyang a ordonné à ses 5,5 millions d’habitants de rester chez eux à moins de sortir pour un test Covid ou des travaux essentiels. La poussée d’Omicron en Chine survient quelques semaines seulement avant le Nouvel An lunaire, une période de pointe pour les voyages de millions de personnes, et les villes de toute la Chine disent aux gens de rester sur place, d’autant plus que Pékin se prépare à accueillir les Jeux olympiques d’hiver au début du mois prochain.

Les villes imposent des restrictions plus strictes pour essayer de contrôler les nouvelles épidémies de COVID-19, la ville de Tianjin, qui compte 14 millions d’habitants, se bat également contre Omicron.

Le pays a également ordonné l’annulation de plus de deux douzaines de vols réguliers en provenance des États-Unis après que de nombreux passagers ont été testés positifs pour COVID-19 à leur arrivée en Chine.

L’épidémie de Tianjin est liée à des cas à Anyang, située dans la province chinoise centrale du Henan, qui a enregistré 84 infections confirmées depuis samedi.

Un travailleur médical prélève un échantillon sur écouvillon d’un résident pour un test d’acide nucléique à Anyang (Image : Xinhua/REX/Shutterstocl)

Un membre du personnel portant un équipement de protection individuelle à Tianjin (Image : GETTY)

Zhang Boli, un conseiller médical du gouvernement, a déclaré mardi à la chaîne de télévision publique CCTV qu’Omicron « ne peut pas être pris à la légère » même si les symptômes des infections à Omicron à Tianjin ne semblaient pas aussi graves que les variantes précédentes.

Pendant ce temps, Zhang Ying, un responsable du centre de contrôle des maladies de Tianjin, s’exprimant dans une interview diffusée lundi soir à la télévision d’État, a déclaré : « Face à Omicron directement, nous avons constaté que la vitesse de transmission était vraiment assez rapide.

« Que ce soit en termes de recherche de l’origine du virus ou d’enquêtes épidémiologiques, la variante Omicron a apporté des défis et des difficultés d’une ampleur sans précédent. »

Un travailleur médical administre un test d’acide nucléique dans un COVID-19 (Image : Xinhua/RED/Shutterstock)

Un responsable de Tianjin a déclaré mardi lors d’un point de presse que 49 cas transmis localement avec des symptômes confirmés avaient été détectés lors de la dernière épidémie.

Comme Anyang, Tianjin, à environ 100 km de Pékin, met en place des contrôles stricts pour empêcher la propagation du coronavirus, en particulier à Pékin voisin.

La ville, qui a resserré les contrôles sur les personnes quittant la ville, a fermé mardi des sites couverts tels que des gymnases et des bars dans un quartier de plus de 800 000 personnes.

Les étudiants et les enseignants font la queue pour recevoir des tests d’acide nucléique COVID-19 à l’Université de Tianjin (Image: GETTY)

Les gens font la queue pour passer un test PCR à Pékin (Image: GETTY)

Tianjin a confirmé ses deux premiers cas d’Omicron transmis localement ce week-end, et Zhang a déclaré que 20 personnes infectées avaient été découvertes au cours des 24 premières heures.

La ville a imposé des restrictions de voyage et lancé un programme de tests de masse pour aider à empêcher la propagation de la variante.

La Chine a confirmé 110 cas symptomatiques locaux pour le 10 janvier, contre 97 un jour plus tôt, avec 87 cas locaux dans la province très peuplée du Henan, selon un communiqué de la Commission nationale de la santé.

Anyang et Tianjin sont dans l’est de la Chine (Image : Google)

La capitale provinciale du Henan, Zhengzhou, luttant contre une épidémie provoquée par la variante Delta, a fermé des installations publiques non essentielles comme des salons de beauté, interdit les repas dans les restaurants et empêché les taxis et les plates-formes de covoiturage d’opérer dans les zones de quarantaine, ont déclaré mardi des responsables locaux. .

Une autre infection à Omicron importée a été signalée lundi dans la ville de Wuxi, dans la province du Jiangsu, à environ 120 km de Shanghai, sur la côte est de la Chine. Le patient avait voyagé d’Australie à Shanghai le 5 janvier avant d’être transféré à Wuxi.

A l’approche du Nouvel An lunaire, d’autres régions ne laissent rien au hasard.

Test à Anyang (Image: GETTY)

Les autorités de la ville méridionale de Shenzhen, qui a signalé une poignée de cas locaux de Delta depuis le 7 janvier, ont fermé une station de métro mardi et ont exhorté les habitants à ne pas acheter de marchandises en provenance de pays à haut risque.

La province insulaire du sud-est de Hainan, un lieu touristique populaire, a également annoncé que les visiteurs devraient présenter un test COVID-19 négatif avant de pouvoir entrer.

Il n’y a eu aucun nouveau décès pour le 10 janvier, laissant le nombre de morts à 4 636. Au 10 janvier, la Chine continentale comptait 103 968 cas confirmés présentant des symptômes, y compris des cas locaux et ceux provenant de l’étranger.