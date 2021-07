La Chine possède déjà le train le plus rapide du monde, mais ne peut toujours pas l’utiliser | Vie

La Chine lance le train le plus rapide du monde, mais les rails à lévitation magnétique manquent.

Bien que nous soyons habitués en Espagne à pouvoir sauter de Madrid à Barcelone ou de Barcelone à Madrid en pratiquement deux heures par pont aérien ou même par AVE, en Chine ses deux grandes villes sont assez éloignées d’environ 1200 km, et c’est un quelques heures en train, en voiture ou en avion.

C’est pourquoi ils travaillent en Chine depuis des années dans un train à grande vitesse maglev capable d’atteindre jusqu’à 600 km/h, la moitié de la vitesse du son dans l’air, ce qui en fait le véhicule terrestre de tourisme le plus rapide de la planète. Ces types de trains maglevAbréviation de lévitation magnétique, ils semblent flotter au-dessus de la piste grâce à une force électromagnétique.

C’est un train avec de nombreux avantages, car non seulement il permettrait à plusieurs grandes villes de Chine de se connecter en quelques minutes, mais ils sont également plus respectueux de l’environnement et nécessitent moins d’entretien que les autres trains à grande vitesse.

Une fois ce train opérationnel, il pourrait relier Pékin et Shanghai en seulement deux heures et demie, contre un avion de passagers qui prend habituellement environ trois heures pour voyager ou un train à grande vitesse actuel qui prend habituellement jusqu’à six heures.

Développé par l’État chinois Société par actions ferroviaires, est considéré comme le train le plus rapide au monde. Cette nouvelle version est récemment sortie de la chaîne de production de la ville de Qingdao et a été entièrement développée en Chine.

Mais il y a une chose qui empêche ce train d’être prêt à commencer à transporter des passagers, et c’est le manque de réseaux complets de voies à lévitation magnétique. Plusieurs nouveaux réseaux de lévitation magnétique sont actuellement en construction, dont un reliant Shanghai et Hangzhou et un autre reliant Chengdu et Chongqing.