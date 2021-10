La Chine pourrait « anéantir 12 millions » avec d’horribles sous-marins nucléaires au milieu des tensions à Taïwan | Sciences | Nouvelles

Le régime chinois s’est vanté de la puissance mortelle de son arsenal nucléaire dans un rapport de 2013 publié dans les médias d’État. Selon le rapport, une volée d’ogives nucléaires de la flotte chinoise de sous-marins de classe Jin pourrait anéantir entre cinq et 12 millions de citoyens américains. L’estimation à glacer le sang a maintenant refait surface à la suite des tensions naissantes en mer de Chine méridionale.

Et il y a une inquiétude croissante que les États-Unis pourraient s’impliquer si les Chinois lançaient une invasion à grande échelle de l’île.

Si les États-Unis se heurtaient à la Chine, les experts ont averti que le conflit pourrait devenir nucléaire.

Selon un rapport compilé par la Commission d’examen de la sécurité économique américano-chinoise, la flotte de sous-marins chinois a la portée de frapper pratiquement n’importe où aux États-Unis.

Les sous-marins chinois JL-2 ont une portée d’environ 4 598 milles, ce qui les met à portée d’une frappe nucléaire sur l’Alaska s’ils sont lancés depuis les eaux chinoises.

Il était accompagné d’un graphique illustrant l’effet destructeur des missiles balistiques intercontinentaux chinois frappant Los Angeles, qui comptait plus de trois millions d’habitants en 2013.

L’article chinois disait : « Après qu’un missile nucléaire ait frappé une ville, la poussière radioactive produite par 20 ogives sera propagée par le vent, formant une zone contaminée sur des milliers de kilomètres.

« La probabilité de survie des personnes à l’extérieur dans un [746 to 870 mile] le rayon est pratiquement nul.

« Sur la base du niveau réel de la technologie chinoise de petites ogives nucléaires équivalentes à un million de tonnes de TNT, les 12 missiles nucléaires JL-2 transportés par un sous-marin nucléaire JIN pourraient causer la destruction de cinq millions à 12 millions de personnes, formant un effet dissuasif très clair.

« Il n’y a pas une population dense dans la région du Midwest des États-Unis, donc pour augmenter l’effet destructeur, les principales cibles faciles pour la destruction nucléaire aux États-Unis seront les principales villes de la côte ouest, comme Seattle, Los Angeles, San Francisco et San Diego. »

La Chine a récemment été critiquée après avoir été accusée d’avoir aidé le régime nord-coréen dans le développement d’un nouveau missile hypersonique.

La Chine a développé son propre armement hypersonique, qui est beaucoup plus rapide et plus difficile à intercepter que les missiles balistiques conventionnels.

Fin 2019, le régime chinois a dévoilé le missile balistique à moyenne portée Dongfeng-17 (DF-17) armé d’un véhicule à glissement hypersonique (GHV) DF-ZF.