La Chine pourrait bientôt dépasser les États-Unis dans l’adoption du low code

En plus d’accélérer l’appétit mondial pour la création de sites Web, la pandémie a également entraîné une augmentation de l’adoption du code faible selon une nouvelle recherche de Mendix.

L’éditeur de logiciels appartenant à Siemens a interrogé 2 025 personnes, dont 1 209 professionnels de l’informatique et 816 développeurs de logiciels aux États-Unis, en Chine, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas pour compiler son nouveau « L’état du low-code 2021 : A Look Back, The Light A venir ».

Les conclusions du rapport ont révélé que 77 pour cent des entreprises dans six pays ont déjà adopté le low code tandis que 75 pour cent des responsables informatiques ont déclaré que « c’est une tendance qu’ils ne peuvent pas se permettre de manquer ». En plus de permettre aux organisations de développer plus rapidement des applications personnalisées, le low code supprime également les barrières associées à la programmation traditionnelle tout en rendant le développement de logiciels plus accessible à un plus large éventail de personnes.

À mesure que l’adoption du code faible a augmenté, le nombre d’employés nécessaires pour développer des logiciels et les coûts pour le faire ont également augmenté de manière significative. Par exemple, près de six professionnels de l’informatique sur 10 (57 %) ont déclaré que le nombre d’employés nécessaires au développement de logiciels augmentait à un moment où 76 % des personnes interrogées ont déclaré que la demande de développeurs avait atteint son paroxysme.

Les États-Unis mènent pour l’instant

Le rapport de Mendix a également examiné de plus près quels pays et régions ont déjà adopté le low code pour découvrir que les quatre cinquièmes des organisations américaines l’ont fait, contre 75 % en Chine et 74 % en Europe.

Cependant, 90 % des professionnels de l’informatique chinois adoptent avec empressement le low code, ce qui suggère que la Chine pourrait bientôt dépasser les États-Unis en tant que leader mondial du low code. En fait, les Chinois sont également les plus susceptibles de considérer le low code comme une tendance qu’ils ne peuvent pas se permettre de manquer (84 % contre 72 % dans le monde).

Aux États-Unis, le plus grand obstacle à l’adoption du low code est lié aux systèmes existants qui exécutent toujours des charges de travail essentielles et critiques. Les organisations américaines qui n’utilisent pas encore le low code ont également suggéré que d’autres obstacles incluent la réticence des décideurs informatiques (28 % contre 19 % dans le monde) et la réticence des décideurs commerciaux (25 % contre 18 % dans le monde).

Alors que de plus en plus de plates-formes low code deviennent disponibles et que la demande de logiciels personnalisés reste élevée, nous verrons probablement encore plus d’organisations adopter le low code afin de soulager une partie de la pression de leurs développeurs.