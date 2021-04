La Chine pourrait forcer l’unification avec Taiwan dès «demain» si elle était provoquée – analyste | Monde | Nouvelles

Cependant, il a suggéré que le scénario le plus probable est que Pékin affirmera son contrôle sur l’État insulaire d’ici 2049, pour coïncider avec le 100e centenaire de la fondation de la République populaire. Les spéculations ont été nombreuses sur les intentions de la Chine envers Taipei, un officier de la marine américaine prévoyant que Pékin pourrait annexer Taiwan dans les six prochaines années. Ces craintes ont été alimentées par le comportement de plus en plus agressif de la Chine envers son voisin, associé à une rhétorique toujours plus belliqueuse.

Mardi, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Le Yucheng, a lancé la dernière salve d’avertissements sévères sur l’indépendance de Taiwan.

Dans une interview accordée à l’Associated Press, il a répété que Pékin “ne permettra jamais à Taiwan d’être indépendant”.

Le responsable chinois a refusé de se laisser influencer par le moment où Pékin achèverait son objectif d ‘”unification nationale”, affirmant simplement qu’il s’agissait d’un “processus historique” inévitable.

Malgré la réticence de M. Le à être plus précis, Wang Yunfei estime que Pékin a déjà fixé une date limite claire pour le retour de Taiwan sur le continent.

L’analyste militaire chinois a déclaré à Wen Wei Po de Hong Kong, un journal public pro-Pékin, que la Chine ne serait pas “retardée indéfiniment”.

Il a déclaré: «Le Parti communiste chinois a fait un engagement solennel au peuple chinois et au monde qu’il réalisera le grand rajeunissement de la nation chinoise avant la fin du siècle.

Le Whitsun Reef fait partie des îles Spratly riches en ressources et a fait l’objet d’un récent point d’éclair entre les Philippines et la Chine après que plus de 200 “bateaux de pêche” chinois se sont ancrés dans les eaux près du récif début mars.

Pékin et Manille contestent tous deux la propriété du récif, alors que la Chine cherche à affirmer son contrôle sur les eaux contestées.

Selon l’Initiative pour la transparence maritime en Asie du Center for Strategic and International Studies, 14 des navires chinois photographiés au Whitsun Reef en mars ont également été suivis en patrouillant Union Banks au début de 2019.