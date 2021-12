La Chine poursuit sa belligérance, rebaptisée 15 places en Arunachal ; L’Inde devrait s’attendre à davantage de telles actions, selon les experts

Alors que la Chine poursuit ses tactiques d’intimidation, les armées de l’Inde et de la Chine continuent d’être bloquées le long de la Ligne de contrôle réel (LAC).

Quelques jours avant l’entrée en vigueur de sa nouvelle loi sur les frontières terrestres, la Chine a décidé jeudi 30 décembre 2021 de donner de nouveaux noms à 15 lieux de l’État indien d’Arunachal Pradesh. Ce n’est pas la première fois. La Chine a également réattribué les noms en avril 2017.

« Pékin a renommé 15 lieux de l’Arunachal Pradesh car il veut renforcer ses revendications de souveraineté sur la région, mesures qu’il a commencées en 2017. Apparemment, c’est sur la base de l’histoire, de la culture et de l’administration », a déclaré le lieutenant-général PS Rajeshwar (à la retraite). ). « Nous devrions anticiper davantage cela à l’avenir », prévient-il.

Quelle est l’annonce chinoise ?

Qu’il a standardisé en caractères chinois, les noms des alphabets romain et tibétain de 15 lieux de l’Arunachal Pradesh, et prétend qu’il est conforme à la réglementation sur les noms géographiques qui a été publiée par le Conseil d’État, le cabinet chinois.

Les 15 lieux qui ont été renommés trouvent leur mention avec des coordonnées exactes et huit sont situés dans des zones résidentielles, un est un col de montagne, deux sont des rivières et quatre sont des montagnes.

MEA répond

Réagissant aux nouveaux noms annoncés par le ministère des Affaires civiles du gouvernement chinois, l’Inde a déclaré : « L’Arunachal Pradesh a toujours fait partie de l’Inde. Il fera partie intégrante de l’Inde. L’attribution de noms inventés à des lieux de l’État indien d’Arunachal Pradesh n’y change rien.

Répondant à une question des médias sur les nouveaux noms attribués, le porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères (MEA), Arindam Bagchi, a déclaré : « Ce n’est pas la première fois que la Chine tente un tel changement de nom de lieux dans l’État d’Arunachal Pradesh.

« En avril 2017, la Chine avait cherché à attribuer de tels noms », a ajouté M. Bagchi.

Opinions des vétérans de l’armée indienne

Partageant son point de vue avec Financial Express Online, le lieutenant-général PS Rajeshwar (ret) a déclaré : « Il a le sentiment qu’il a l’autorité ultime sur les habitants de la région, car il s’étend sur certains lieux habités. Le développement cette fois doit également être pris en compte avec la nouvelle loi chinoise sur les frontières terrestres, des aspects qui feront d’une future résolution de la frontière ici une tâche très ardue. De plus, il confère une légitimité interne aux ordres que l’État chinois peut donner à l’administration locale du TAR ou de l’APL, qui seront désormais liés par celui-ci.

Que devrait faire l’Inde à ce sujet ?

« Nous ferions bien de renforcer nos zones frontalières et, si possible, d’organiser les mouvements touristiques le plus en avant possible », suggère le Lt Gen PS Rajeshwar.

Le général de division Ashok Kumar, vétéran de la guerre de Kargil et analyste de la défense (à la retraite), a déclaré :

« Cela a été un effort constant de la Chine pour augmenter ses frontières afin d’atteindre la limite territoriale maximale atteinte par l’empire Qing à son apogée. Après l’annexion du Tibet dans les années 1950, il a commencé à revendiquer l’Arunachal Pradesh dans son intégralité comme le sud du Tibet.

Selon le major-général Kumar, « D’une part, il a mené des incursions à travers ALC dans différentes régions, mettant en danger la paix et la tranquillité. D’autre part, il a initié diverses mesures pour assurer la légitimation unilatérale de ses revendications dans l’Est du Ladakh, le Sikkim et l’Arunachal Pradesh.

C’est à cette fin que la Chine a présenté sa loi sous la forme d’une nouvelle loi sur les frontières terrestres qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Avec cette loi en vigueur, elle a chargé l’APL, le PAP et d’autres organes de l’État de avec les citoyens, en particulier les habitants des zones frontalières, pour initier de multiples actions afin de renforcer son ancrage vers ses lignes de revendication.

« Cet effort d’une partie de la Chine est également suivi par d’autres ministères du Parti communiste. Le ministère des Affaires civiles est l’un de ces organes qui contribue également de manière proactive à un programme malveillant contre l’Inde. Ce ministère avait renommé Six (06) lieux au Tibet / Arunachal Pradesh pour lui donner une cure de jouvence chinoise et maintenant le même est étendu à 15 autres lieux en Arunachal Pradesh pour être utilisé sur les cartes chinoises.

Et, « une fois que ces noms apparaîtront sur la carte de l’Arunachal Pradesh, cela fera alors partie d’une agression cartographique élargie dans le but plus large de consolider ses zones revendiquées », explique-t-il.

Que doit faire l’Inde ?

Le major-général Kumar suggère : « Il est donc très important qu’une plainte officielle soit déposée, non seulement auprès de la Chine mais d’autres organisations internationales concernées pour empêcher la Chine de le faire. Il est tout aussi important que l’Inde réexamine ses problèmes de frontières et consolide ses revendications en développant des infrastructures en mode mission, la colonisation des zones frontalières avec la population civile, la consolidation cartographique, les expéditions d’alpinisme et d’autres actions de revendication de frontières sans plus tarder.

Vue d’un académicien

Partageant son point de vue, le professeur Rajan Kumar, School of International Studies, JNU a déclaré : problème brûlant. L’Arunachal Pradesh fait partie intégrante de l’Inde qui est contestée par la Chine. Sur les cartes chinoises, l’Arunachal Pradesh est représenté par « Zangnan » ou « Tibet du Sud ».

Ce n’est pas la première fois que la Chine s’engage à renommer des lieux. Comme l’a indiqué le ministère des Affaires étrangères, Pékin a également changé les noms de six lieux en 2017.

Au cours des dix dernières années, la Chine s’est activement engagée dans une « agression cartographique » en adoptant des lois qui revendiquent les territoires des États voisins. »

Selon le professeur Rajan, « Plus tôt en octobre 2021, la Chine a adopté une loi sur les frontières terrestres dans un contexte de tensions accrues aux frontières avec l’Inde au Ladakh et avec les États indo-pacifiques de la mer de Chine méridionale. Cela peut être considéré comme une tentative de faire pression sur les États voisins et de régler les différends à ses propres conditions. Une fois que ces frontières seront indiquées sur les cartes officielles et soutenues par les lois nationales, les autorités chinoises ne concéderont plus ces territoires lors des négociations. Il affiche une rigidité croissante des positions chinoises sur les territoires disputés avec ses voisins. Ceci est également considéré comme une tentative plus large de la vision de Xi de « forger une conscience de l’identité commune de la nation chinoise ».

« En termes de realpolitik, de telles tentatives de Pékin peuvent être interprétées de trois manières spécifiques : premièrement, c’est une tentative de légitimer ses revendications territoriales sur l’État indien d’Arunachal Pradesh, deuxièmement, c’est une mesure de représailles pour interdire à l’Inde de s’engager directement ou indirectement au Tibet, et troisièmement, Pékin est prêt à créer des points de friction supplémentaires même lorsque des négociations sont en cours dans le secteur occidental », estime le professeur.

« Sur le terrain, le changement de nom ne change pas le statut de l’Arunachal Pradesh ou de son territoire. Mais cela rendra les négociations sur plusieurs autres points de friction plus difficiles », observe le professeur Rajan.

