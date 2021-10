La Chine pousse à concevoir ses propres puces, mais s’appuie toujours sur la technologie étrangère

Un technologue inspecte une puce informatique.

GUANGZHOU, Chine — Les géants chinois de la technologie se sont efforcés de développer leurs propres semi-conducteurs ou puces, une initiative considérée comme un progrès vers l’objectif de la Chine de devenir autonome dans la technologie critique.

En réalité, la Chine est encore loin même si elle est un pas de plus vers l’autosuffisance, selon un expert, ajoutant que le pays est toujours fortement dépendant de la technologie étrangère et en retard dans la partie dite de pointe de la puce. marché.

Les semi-conducteurs sont des composants clés dans tout, des smartphones aux réfrigérateurs modernes en passant par les voitures. Ils sont également devenus un élément clé de la bataille technologique plus large entre les États-Unis et la Chine.

La deuxième économie mondiale a investi massivement pendant des années dans le renforcement de son industrie nationale des puces, mais elle a eu du mal à rattraper ses rivaux aux États-Unis et dans d’autres régions d’Asie. De plus en plus, les semi-conducteurs sont considérés comme la clé de la sécurité nationale pour de nombreux pays et un signe de prouesses technologiques.

Il y a eu une multitude d’annonces de la part des grandes entreprises technologiques chinoises cette année concernant les puces fabriquées en Chine.

En août, Baidu a lancé Kunlun 2, sa puce d’intelligence artificielle de deuxième génération. Cette semaine, Alibaba a sorti une puce conçue pour les serveurs et le cloud computing. Le fabricant de smartphones Oppo développe également ses propres processeurs haut de gamme pour ses combinés, a rapporté mercredi le Nikkei.

Alors que ces entreprises conçoivent leurs propres puces, elles pourraient encore devoir s’appuyer sur des outils étrangers pour le faire. Mais en ce qui concerne la fabrication et la chaîne d’approvisionnement au sens large, les géants chinois de l’Internet dépendent toujours fortement des entreprises étrangères.

« C’est une étape pour devenir plus autosuffisant dans les semi-conducteurs, mais une petite étape », a déclaré à CNBC par e-mail Peter Hanbury, partenaire de Bain & Company. « Plus précisément, ce sont des exemples de puces conçues localement, mais une grande partie de l’IP [intellectual property], la fabrication, l’équipement et les matériaux sont toujours d’origine internationale. »

La raison pour laquelle ces entreprises conçoivent leurs propres puces est qu’elles peuvent créer des semi-conducteurs pour des applications spécifiques afin de se différencier de leurs concurrents.

Chaîne d’approvisionnement dominée par l’étranger

Un examen plus approfondi des spécificités du silicium en cours de conception montre la dépendance de la Chine vis-à-vis des entreprises étrangères.

Prenez la nouvelle puce Yitian 710 d’Alibaba. Cela est basé sur l’architecture de la société britannique de semi-conducteurs Arm. Il sera également construit sur le soi-disant processus de 5 nanomètres, la technologie de puce la plus avancée à l’heure actuelle.

La puce Kunlun 2 de Baidu est basée sur le processus de 7 nanomètres. Oppo travaillerait quant à lui sur une puce de 3 nanomètres.

C’est là que réside le défi pour la Chine.

Le pays n’a pas d’entreprise capable de fabriquer ces semi-conducteurs de pointe à ces tailles. Ils ne devront compter que sur trois sociétés – Intel aux États-Unis, TSMC de Taïwan et Samsung en Corée du Sud.

Le plus grand fabricant chinois de puces SMIC a encore des années de retard sur ses entreprises en termes de technologie de fabrication.

Mais il n’y a pas que la fabrication. Même des entreprises comme TSMC et Intel s’appuient sur des équipements et des outils pour le processus de fabrication d’autres entreprises.

Dans ce domaine, le pouvoir est concentré entre les mains de quelques-uns : ASML, une entreprise des Pays-Bas, est la seule entreprise au monde capable de fabriquer une machine dont les fabricants de puces ont besoin pour fabriquer les puces les plus avancées.

« L’écosystème des semi-conducteurs est vaste et complexe, il est donc très difficile de construire l’autosuffisance dans un si large éventail de technologies et de capacités », a déclaré Hanbury.

« En général, le domaine le plus difficile pour développer l’autosuffisance sera l’avant-garde. Ici, le défi est que vous avez besoin à la fois de l’investissement, mais vous devez également surmonter les exigences massives en matière d’expertise technique et d’expérience accumulée. »

Vulnérabilités géopolitiques

Les puces de Huawei ont été fabriquées par TSMC. Mais lorsque la règle américaine a été introduite, TSMC ne pouvait plus fabriquer de semi-conducteurs pour Huawei. Cela a paralysé son activité de smartphone dans le monde.

Le SMIC figure également sur la liste noire américaine qui restreint son accès à la technologie américaine.

Ces sanctions pourraient être une préoccupation pour les entreprises chinoises qui développent désormais leurs propres puces.

« Par exemple, s’il y avait un effort pour bloquer l’expédition de processeurs pour téléphones intelligents, Oppo, par exemple, aurait une source de puces conçue au niveau national », a déclaré Hanbury. « Cependant, la plupart de ces puces sont toujours fabriquées à l’aide d’une technologie internationale, de sorte qu’elles pourraient toujours perdre l’accès à leurs puces si le partenaire de fabrication de ces puces était bloqué dans la fabrication. »

Problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement

Les gouvernements du monde entier considèrent désormais les semi-conducteurs comme une technologie extrêmement stratégique et importante.

Le président américain Joe Biden a appelé à un investissement de 50 milliards de dollars dans la fabrication et la recherche de semi-conducteurs et a recherché des fabricants de puces à investir dans le pays. En mars, Intel a annoncé son intention de dépenser 20 milliards de dollars pour construire deux nouvelles usines de puces, appelées fabs, aux États-Unis

« Il s’agit de surpasser la Chine », a déclaré la secrétaire au Commerce Gina Raimondo à CNBC en mars.

Washington a cherché à ramener la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis, la considérant comme essentielle pour la sécurité nationale, étant donné que la chaîne d’approvisionnement est très concentrée en Asie.

Mais des pays partageant les mêmes idées essaient également de travailler ensemble pour garantir la sécurité de leurs chaînes d’approvisionnement en semi-conducteurs.

Les dirigeants des États-Unis, de l’Inde, du Japon et de l’Australie, un groupe connu sous le nom de Quad, ont annoncé en septembre leur intention de mettre en place une initiative de chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs visant à identifier les vulnérabilités et à sécuriser l’accès aux semi-conducteurs et à leurs composants vitaux.

Une grande partie des discussions récentes sur les chaînes d’approvisionnement en semi-conducteurs ont été déclenchées par une pénurie mondiale de puces qui a touché des secteurs allant de l’automobile à l’électronique grand public, et a inquiété les dirigeants quant à la capacité de leurs pays à sécuriser les semi-conducteurs en cas de besoin.

Alors, où est la Chine maintenant ?

La Chine est peut-être en avance sur ses pairs dans certains domaines du développement de puces, mais elle aura du mal à rattraper son retard sur les technologies de pointe, du moins à court terme.

Par exemple, SMIC peut fabriquer des puces de 28 nanomètres à grande échelle. Ceux-ci pourraient être utilisés dans les téléviseurs ou même les automobiles – un domaine dans lequel la Chine pourrait bien réussir, en particulier avec la pénurie actuelle de semi-conducteurs.

Cependant, pour mettre les choses en perspective, TSMC travaille déjà sur la technologie 3 nanomètres. SMIC devrait maîtriser les processus de fabrication que TSMC fait depuis des années avant de pouvoir rattraper son retard.

« Donc, même avancer rapidement à travers ces technologies existantes ne serait pas suffisant pour rattraper et réduire la dépendance à la pointe de la technologie, car la pointe de la technologie progresse constamment », a déclaré Hanbury.

« C’est comme courir une course pour rattraper un coureur très rapide alors que ce coureur s’éloigne rapidement de vous. »