La Chine, premier obstacle pour Miki Oca

02/08/2021 à 21h00 CEST

La délégation espagnole de water-polo féminin affronte la Chine en quart de finale en tant que grande favorite après avoir conquis la première place de la phase de groupes et évitez la Russie ou la Hongrie, deux des rivaux les plus dangereux du tableau. L’équipe nationale est sans aucun doute l’une des rivales à battre : leur affiche de l’actuel champion d’Europe et vice-champion du monde les place parmi les prétendants aux médailles.

Ceux de Miki Oca, qui à Rio de Janeiro 2016, ils n’ont pas pu passer les quarts de finale et ont terminé en cinquième positionIls ont montré de bons sentiments tout au long du tournoi. Ils ont remporté trois de leurs quatre matches de phase de groupes et seuls les Pays-Bas les ont battus au minimum (14-13).

Précisément, les Néerlandais pourraient être l’un des rivaux de l’Espagne, si les prévisions sont remplies : Les Pays-Bas se mesurent au quatrième classé aux derniers Jeux Olympiques, la combative Hongrie.

La Chine, une rivale connue de l’Espagne

Les Asiatiques ont été, ces dernières années, un rival accessible pour les Espagnols: compte sept victoires en confrontations directes et n’a plus perdu depuis août 2015. En fait, au cours de la dernière décennie, il a un total de 11 victoires et seulement trois défaites..

De l’autre côté de l’image, les principaux prétendants sont les Etats-Unis et la Russie, qui ont été les grandes sensations du groupe B. Les Nord-Américains, en fait, sont les champions olympiques en titre après s’être débarrassé de l’Italie avec une victoire (5-12) en finale.