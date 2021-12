La Chine présente le Xiaomi 12, le nouveau concurrent de l’iPhone

Un des principaux rivaux à partir de Manzana dans le monde de la technologie, Xiaomi, a décidé de présenter ses nouveaux appareils, connus sous le nom de Xiaomi 12. Ces téléphones n’ont pas encore atteint Espagne, bien qu’ils finiront bientôt par atterrir dans notre pays bientôt.

Ainsi, ils sont devenus l’un des principaux concurrents en termes de gamme de smartphones, où en ce moment ceux qui sont au sommet sont les Samsung Galaxy S21 et les iPhone 13. Xiaomi a souhaité présenter ses derniers projets : le Xiaomi 12 et le Xiaomi 12 Pro.

Les caractéristiques du nouveau Xiaomi 12

Xiaomi a décidé il y a quelques mois d’arrêter d’utiliser la marque « Mi » sur ses téléphones, et ces deux nouveaux appareils ont des tailles différentes et tous deux se concentrent sur le haut de gamme De la marque. Le Xiaomi 12 se caractérise par sa petite taille avec un 6,28 pouces de diagonale, Pendant ce temps, il Pro augmente jusqu’à 6,73 pouces.

Xiaomi est prêt à faire la guerre au nouvel iPhone 13 mini, en offrant quelques modèles haut de gamme que jusqu’à présent il n’avait pas dans son inventaire. Les nouveaux Xiaomi 12 ont un taux de rafraîchissement de 120Hz et la technologie AMOLED.

L’une des principales caractéristiques du nouveau Xiaomi 12 est sa puissance, grâce au processeur de Qualcomm. En plus de cela, il a Batterie de 4 500 mAhUn montant qui au premier abord peut sembler insuffisant, malgré le fait qu’il dure plus longtemps qu’on ne le pense, compte tenu de la taille.

Combien coûtent le Xiaomi 12 et le Pro ?

Xiaomi 12 Pro C’est le meilleur produit de la marque chinoise, et son écran devient 6,73 pouces avec la technologie Microprêts AMOLED. En revanche, le taux de rafraîchissement est toujours de 120 Hz mais acquiert 1 500 nits de luminosité. En matière de protection, il est chargé de Corning Gorilla Glass Victus.

Comme nous l’avons expliqué précédemment, Xiaomi 12 et 12 Pro Ils n’ont été présentés qu’en Chine, on ne sait donc pas quand ils arriveront en Espagne et à quel prix. Ce que nous savons, ce sont les prix demandés en Chine, qui pourraient être modifiés une fois vendus à l’international. le Xiaomi 12 8 + 128 Go coûterait 510 euros changer, tandis que le 12 Pro atteindrait 651 euros.

