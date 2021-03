La Chine présente les conclusions sur l’origine du COVID, avant le rapport de l’OMS

Le rapport, qui a été retardé à plusieurs reprises, est basé sur une visite plus tôt cette année d’une équipe d’experts internationaux de l’OMS à Wuhan, la ville du centre de la Chine où des infections dues à un nouveau coronavirus ont été signalées pour la première fois à la fin de 2019.

Les responsables chinois ont informé les diplomates vendredi des recherches en cours sur l’origine du COVID-19, avant la publication attendue d’un rapport tant attendu de l’Organisation mondiale de la santé.

Le briefing semblait être une tentative de la Chine de faire connaître son point de vue sur le rapport, qui s’est enchevêtré dans une dispute diplomatique. Les États-Unis et d’autres ont soulevé des questions sur l’influence chinoise et l’indépendance des résultats, et la Chine a accusé les critiques de politiser une étude scientifique.

Notre objectif est de montrer notre ouverture et notre transparence », a déclaré Yang Tao, un responsable du ministère des Affaires étrangères. La Chine a combattu l’épidémie de manière transparente et n’a rien à cacher.

Les experts ont travaillé avec leurs homologues chinois et les deux parties doivent s’entendre sur le rapport final. On ne sait pas quand il sortira.

Feng Zijian, membre de l’équipe chinoise et directeur adjoint du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, a déclaré que les experts avaient examiné quatre voies possibles pour que le virus parvienne à Wuhan.

Ce sont: une chauve-souris porteuse du virus a infecté un humain, une chauve-souris a infecté un mammifère intermédiaire qui l’a transmis à un humain, des envois d’aliments froids ou congelés et un laboratoire qui recherche les virus à Wuhan.

Les experts ont voté sur les hypothèses après une discussion approfondie et ont conclu que l’une des deux routes animales ou la chaîne du froid était très probablement la manière dont elle était transmise. Une fuite de laboratoire a été considérée comme extrêmement improbable, a déclaré Feng.

Ses remarques ont été rapportées par le radiodiffuseur d’État CCTV, qui a déclaré que des envoyés de 50 pays et de la Ligue des États arabes et de l’Union africaine ont assisté à la réunion d’information au ministère des Affaires étrangères.

La Chine s’oppose fermement aux tentatives de certains pays de politiser la question de la recherche de l’origine et de porter des accusations sans fondement et de tenir la Chine responsable, a déclaré le ministère dans un message en ligne à propos du briefing.

Par ailleurs, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Hua Chunying, a déclaré: «Je tiens à souligner que le dépistage des virus est une question scientifique qui devrait être étudiée par des scientifiques grâce à la coopération.Elle a déclaré aux journalistes que les experts discutaient toujours du contenu et de la traduction du rapport, et elle ne savait pas quand il serait publié.

