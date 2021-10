La Chine prétend avoir créé un ordinateur quantique un million de fois plus puissant que celui de Google | La technologie

La course à l’ordinateur quantique le plus puissant se poursuit et les dernières nouvelles en provenance de Chine sont surprenantes.

L’actualité des ordinateurs quantiques est continue, c’est un domaine dans lequel chaque fois qu’ils entrent plus de pays et de grandes entreprises technologiques et les investissements continuent d’augmenter. Nous avons récemment publié que ce type d’équipement sera également fabriqué en Espagne, mais les plus puissants proviennent de grandes superpuissances depuis des années.

Google est une entreprise qui s’est intéressée depuis le début au développement de ces ordinateurs et son équipe Sycamore ou les cristaux de temps récents en donnent un bon exemple. Mais en Chine, un coup vient d’être porté sur la table avec des chiffres très vastes, autant qu’on s’habitue à lire ces derniers temps dans ces enquêtes.

Comme publié dans le Global Times, des chercheurs de l’Université des sciences et technologies de Chine affirment avoir créé un ordinateur quantique un million de fois plus rapide que le Sycomore de Google.

Les nouvelles basées sur les recherches publiées affirment que la technologie qu’ils ont façonnée « est 10 millions de fois plus rapide que le supercalculateur le plus rapide d’aujourd’hui et sa complexité de calcul est plus d’un million de fois supérieure à celle du processeur Sycamore de Google. »

D’après ce que l’on sait, un ordinateur de 66 qubits à travers deux paradigmes différents, photonique et supraconducteur, qui exécutent des algorithmes à une échelle inaccessible aux ordinateurs qui ont été vus auparavant, comme indiqué dans The Next Web.

Si vous aimez l’informatique, vous comprendrez que le processeur est comme le cerveau de l’ordinateur. Maintenant, que se passe-t-il à l’intérieur ? Comment ça marche? On le voit en vidéo.

Comme toujours avec ce type d’informations, il reste pour le moment en attente d’être pleinement confirmé. Il semble que l’approche publiée soit considérée comme valide, mais ce sont des ordinateurs qui ne sont généralement pas accessibles et il y a un grand intérêt à affirmer que la suprématie quantique existe.

Pour se faire une idée de cette suprématie quantique, Google l’a revendiquée en 2019, puis la Chine l’a redemandée l’année dernière et maintenant elle recommence après quelques mois au cours desquels nous avons lu plusieurs nouvelles à ce sujet. En tout cas, nous espérons avoir bientôt plus d’informations sur les nouveaux équipements développés en Chine.