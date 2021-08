La Chine prévoit de maintenir la pression réglementaire sur les crypto-monnaies

in

La Banque populaire de Chine (PBoC) a déclaré qu’elle continuerait de réprimer les activités illicites de crypto-monnaie. De plus, elle supervisera les plateformes financières, pour se conformer à la réglementation.

De même, le pays a précédemment évoqué des problèmes liés à l’utilisation de l’énergie minière et à la fraude. Aussi, le blanchiment d’argent, comme certains des problèmes clés liés à la répression des crypto-monnaies.

Plus précisément, la Banque populaire de Chine a déclaré dans un communiqué qu’elle “maintiendrait une pression élevée sur le commerce des devises virtuelles”. En fait, la déclaration intervient après que les responsables de la banque aient défini les priorités de la PBoC.

En particulier, selon le lieutenant-gouverneur Liu Guiping, la banque envisage également de travailler à la création d’une loi de stabilité financière.

La Chine promet de continuer à sévir

En particulier, le 30 juillet, la Banque populaire de Chine a tenu une conférence de travail. Dans le but d’étudier la situation économique actuelle, de prendre des dispositions importantes.

«Au septième point. Il a été indiqué de promouvoir le développement standardisé des services financiers pour les entreprises. Et réprimez les activités illégales de crypto-monnaie.

D’ailleurs, la Banque populaire de Chine (PBoC) s’est félicitée. Pour avoir « réprimé les activités illégales de monnaie virtuelle » plus tôt cette année. Et, il a déclaré qu’il continuerait à superviser les plateformes financières.

Pour rappel, le gouvernement chinois a restreint le commerce des crypto-monnaies dans le pays depuis 2017. Lorsqu’il a interdit aux institutions financières chinoises de traiter avec les crypto-monnaies. Ainsi, cela a empêché les échanges de crypto-monnaie de fonctionner dans le pays.

En conséquence, le 17 mai de cette année, trois grandes associations commerciales chinoises ont reconfirmé leur engagement envers ce règlement. Affirmer que le commerce spéculatif « portait gravement atteinte à la sécurité des biens des personnes. Et modifier l’ordre économique et financier normal.

Plus précisément, la China Internet Finance Association, la China Banking Association et la China Payments and Clearing Association ont publié une déclaration conjointe. Avertir le public des risques d’investir dans les crypto-monnaies.

Les restrictions suivent

Ensuite, la Chine a intensifié ses efforts en introduisant des restrictions sur l’extraction de crypto, pour “prévenir et contrôler les risques financiers”. Les restrictions sur l’exploitation minière de Bitcoin ont continué à déferler à travers le pays tout au long du mois de juin.

“Ils ne doivent pas fournir d’autres services financiers liés aux crypto-monnaies.”

De même, la Banque agricole de Chine (AgBank) a indiqué qu’elle suivrait l’exemple de la PBoC. C’est-à-dire qu’il s’efforcera de mettre fin aux activités liées aux crypto-monnaies de ses clients.

Travailler au développement de votre CBDC

Comme un fait amusant, tout en réprimant les crypto-monnaies. La PBoC travaille sur sa propre monnaie numérique de banque centrale (CBDC), le yuan numérique.

Ainsi, un rapport récent indique que le yuan numérique a été utilisé dans 70,75 millions de transactions. Atteignant une valeur totale de 34,5 milliards de yuans (5 milliards de dollars) fin juin.

On peut en conclure que la Chine a lancé sa répression la plus intense sur le trading de crypto-monnaie, qu’en pensez-vous ? Faites-le nous savoir dans la zone de commentaire.

Je termine avec cette phrase de Margaret Thatcher : « Chaque règlement est une restriction de la liberté. Chaque règlement a un coût ».

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport