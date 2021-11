La Chine prolonge l’accord de Formule 1 malgré les licenciements forcés en cours

La Chine a prolongé son accord pour accueillir un grand prix de F1 jusqu’en 2025, même si la saison prochaine marquera la troisième année consécutive que la F1 n’a pas visité Shanghai.

Le Grand Prix de Chine a été le premier à sortir du calendrier de l’année dernière, le pays asiatique à l’épicentre de la pandémie.

La course de cette année a été annulée pour la même raison, ce qui a incité la Formule 1 et les organisateurs du Grand Prix de Chine à également retirer la course du calendrier de l’année prochaine par mesure de précaution.

La Formule 1 sera cependant de retour sur le circuit international de Shanghai en 2023, le sport devrait revenir encore deux ans après cela.

La F1 prolonge l’accord avec le Grand Prix de Chine jusqu’en 2025 #ChineseGP 🇨🇳 #F1 pic.twitter.com/H9xzRzNoLR – Formule 1 (@F1) 6 novembre 2021

Stefano Domenicali, PDG de F1, a déclaré : « C’est une excellente nouvelle pour tous nos fans en Chine et nous sommes ravis d’annoncer cet accord qui nous permettra de courir à Shanghai jusqu’en 2025.

« Notre partenariat avec le promoteur Juss Sports est incroyablement solide et nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat à long terme.

« Bien que nous soyons tous déçus de ne pas avoir pu inclure la Chine dans le calendrier 2022 en raison des conditions de pandémie en cours, la Chine sera rétablie dans le calendrier dès que les conditions le permettront et nous sommes impatients de revenir avec les fans dès que possible. »

Le circuit international de Shanghai est l’un des plus populaires du calendrier, ayant fait ses débuts en 2004.

Cependant, lorsque les patrons de la Formule 1 ont établi le calendrier de l’année prochaine, ils ont décidé, avec la Chine, de ne pas visiter le pays, dans l’espoir d’enchaîner une saison ininterrompue.

Le calendrier de l’année prochaine est le suivant :

20 mars Bahreïn Sakhir

27 mars Arabie Saoudite Djeddah

10 avril Australie Melbourne

24 avril Emilie Romagne Imola*

8 mai Miami Miami**

22 mai Espagne Barcelone*

29 mai Monaco Monaco

12 juin Azerbaïdjan Bakou

19 juin Canada Montréal

3 juillet Royaume-Uni Silverstone

10 juillet Autriche Spielberg

24 juillet France Le Castellet

31 juillet Hongrie Budapest

28 août Belgique Spa

4 septembre Pays-Bas Zandvoort

11 septembre Italie Monza

25 septembre Russie Sotchi

2 octobre Singapour Singapour*

9 octobre Japon Suzuka

23 octobre États-Unis Austin*

30 octobre Mexique Mexico City

13 novembre Brésil Sao Paulo

20 novembre Abu Dhabi Abu Dhabi

*sous compromis

**sous réserve d’homologation circuit FIA