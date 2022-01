La Chine prudente face à l’appel du président sri-lankais à la restructuration des remboursements de la dette

Le président Rajapaksa, lors de sa rencontre avec Wang Yi à Colombo dimanche, a soulevé la question de l’aggravation de la crise des changes à Lanka et de la spirale de la dette extérieure, et a demandé l’aide de Pékin.



La Chine a réagi lundi avec prudence à la demande du président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa d’une aide de Pékin pour atténuer la crise des changes et l’escalade de la dette extérieure de son pays, affirmant qu’elle aiderait Colombo au mieux de ses capacités.

Le président Rajapaksa, lors de sa rencontre avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi à Colombo dimanche, a soulevé la question de l’aggravation de la crise des changes à Lanka et de l’escalade de la dette extérieure, et a demandé l’aide de Pékin.

Il a souligné que ce serait un grand soulagement pour le Sri Lanka si l’on pouvait prêter attention à la restructuration des remboursements de la dette comme solution à la crise économique qui a surgi face à la pandémie de COVID-19, selon un communiqué publié par le Sri Lanka. Bureau du président lankais.

On estime que le Sri Lanka doit des paiements de dette à la Chine dans la région de 1,5 à 2 milliards de dollars cette année.

Les agences de notation internationales ont exprimé des doutes sur la capacité de la nation insulaire à faire face à ses paiements d’obligations souveraines internationales de 1500 millions de dollars, dont les 500 premiers millions de dollars tomberont la semaine prochaine pour le paiement.

Le président lankais a également déclaré que si un programme de crédit commercial concessionnel pouvait être obtenu pour les importations en provenance de Chine, cela permettrait aux industries de fonctionner correctement.

La visite de Wang a eu lieu à un moment où le Sri Lanka est confronté à sa pire crise de change de tous les temps.

En décembre, la position des réserves s’était effondrée à seulement un mois d’importations, soit un peu plus d’un milliard de dollars.

Lorsqu’on lui a demandé si la Chine répondrait à la demande d’allégement de la dette de Lanka et a critiqué le fait qu’une partie des difficultés économiques de l’île est due à des investissements chinois conjoints coûteux qui ne sont pas rentables, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin a déclaré lundi que la Chine avait fourni une assistance au Sri Lanka. « le développement économique et social au mieux de ses capacités et continuera de le faire à l’avenir ». « Nous pensons que le Sri Lanka surmontera sûrement les difficultés temporaires dès que possible et inaugurera un développement renouvelé et plus important », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse ici.

Lors de sa visite à Colombo dimanche, Wang s’est entretenu avec le président Gotabaya Rajapaksa, son frère aîné Mahinda Rajapaksa et le ministre des Affaires étrangères GL Peiris.

La Chine cherche à approfondir ses liens avec le Sri Lanka en investissant des milliards de dollars dans des ports et des projets d’infrastructure au milieu des critiques sur le piège de la dette.

La prise de contrôle du port de Hambantota par la Chine sur un bail de 99 ans pour un échange de dette de 1,2 milliard de dollars a suscité des inquiétudes internationales concernant l’acquisition par Pékin d’actifs stratégiques loin de chez elle en accordant des prêts et des investissements importants à des nations plus petites.

Le port de Hambantota et le projet de ville portuaire de Colombo où la Chine construit une nouvelle ville avec des terres récupérées dans la mer ont été considérés avec inquiétude, en particulier en Inde alors que Pékin cherche à accroître sa présence dans l’arrière-cour de l’Inde, l’océan Indien.

Le mois dernier, la Chine a suspendu un projet d’installation de centrales énergétiques hybrides dans trois îles du nord du Sri Lanka, invoquant des « préoccupations en matière de sécurité » d’un « tiers », au milieu des informations faisant état d’inquiétudes indiennes concernant son emplacement non loin de la côte du Tamil Nadu.

De manière significative, Wang lors de ses entretiens avec le ministre sri-lankais des Affaires étrangères GL Peiris a proposé d’établir un forum pour le développement des pays insulaires de l’océan Indien, ce qui, selon les observateurs, est une tentative de Pékin d’étendre son influence dans la région.

« Au cours de ma visite dans plusieurs pays insulaires de l’océan Indien cette fois, j’ai le sentiment que tous les pays insulaires partagent des expériences similaires et des besoins communs, avec des dotations naturelles et des objectifs de développement similaires, et ont des conditions favorables et un plein potentiel pour renforcer une coopération mutuellement bénéfique », a déclaré un communiqué de presse. un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères a cité Wang.

« La Chine propose qu’un forum sur le développement des pays insulaires de l’océan Indien soit organisé à un moment approprié pour établir un consensus et une synergie et promouvoir le développement commun », a-t-il déclaré, ajoutant que le Sri Lanka peut y jouer un rôle important.

Avant sa visite à Colombo, Wang s’est également rendu aux Maldives où il s’est entretenu avec les principaux dirigeants de la nation insulaire pour approfondir les liens avec la Chine.

Six nations insulaires sont situées dans l’océan Indien, à savoir les Comores, Madagascar, les Maldives, Maurice, les Seychelles et le Sri Lanka.

Pendant ce temps, le compte Twitter officiel du président sri-lankais a rapidement corrigé lundi le nom mal orthographié du ministre chinois des Affaires étrangères Wang.

