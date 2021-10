La Chine publiera la norme nationale Blockchain l’année prochaine, selon un responsable : rapport

L’organisme chinois de normalisation technologique publiera une norme nationale pour la blockchain l’année prochaine, a déclaré un responsable du China Electronics Standardization Institute, selon le site d’information Chuanguan.

L’institut a rédigé une norme et est en train de l’approuver, a déclaré Li Ming, directeur du Blockchain Research Office de l’organisme de normalisation, lors du cinquième concours de développement de la blockchain en Chine qui s’est tenu à Chengdu, dans le Sichuan. La Chine cherche à stimuler l’innovation en matière de blockchain. et l’application dans les entreprises et les gouvernements à travers le pays, car il réprime la cryptographie. Son dernier plan quinquennal, un document de planification qui décrit les objectifs de développement, met la blockchain au même niveau que l’intelligence artificielle, les mégadonnées et le cloud computing. Li a déclaré que les normes sont fondamentales pour une industrie et a donné l’exemple du WiFi ou du Bluetooth ; sans un standard unifié, les appareils de différents fabricants ne pourraient pas se connecter au réseau. a déclaré. Des projets gouvernementaux clés tels que le réseau de services Blockchain et la chaîne Xinghuo suivent un protocole « à autorisation ouverte », qui cherche à conserver certains des avantages de la décentralisation tout en maintenant un contrôle centralisé. L’exportation de la blockchain et des normes de fabrication chinoise est également l’objectif de ces projets. L’année dernière, l’Union internationale des télécommunications a adopté un ensemble de normes de blockchain pour les applications financières développées par la Banque populaire de Chine, l’Académie chinoise des technologies de l’information et des communications et Huawei. L’industrie et les technologies de l’information.Chuanguan est un site exploité par Sichuan Daily, un journal d’État en Chine’s sou la province de l’ouest.

