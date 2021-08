La Chine punit les responsables alors que la sonnette d’alarme retentit sur la montée de la variante Delta : « Appel de réveil » | Monde | Nouvelles

Colin Brazier sur une possible « dissimulation » chinoise de l’origine du COVID

La souche hautement infectieuse est désormais confirmée dans plus de 12 villes depuis le 20 juillet, avec plus de 900 cas symptomatiques de Covid en moins d’un mois. Les responsables ont demandé aux autorités gouvernementales locales de suivre rigoureusement les infections et de combler les lacunes dans les efforts de contrôle, avec une déclaration publiée par la Commission nationale de la santé (NHC) disant: “Un laxisme d’esprit doit être fermement surmonté.”

Les 125 nouvelles infections confirmées sur le continent hier comprenaient 94 cas transmis localement, contre 81 la veille, tandis que les autres ont été importés de l’étranger, a annoncé aujourd’hui le NHC.

La plupart des patients locaux de dimanche se trouvaient dans la ville centrale de Zhengzhou et dans la ville orientale de Yangzhou, selon les chiffres du gouvernement.

Dans ce dernier cas, des avertissements ont été adressés à cinq responsables pour mauvaise gestion des tests de masse.

un travailleur médical prélevant un échantillon sur écouvillon pour Covid-19 d’un résident âgé de Nantong (Image: GETTY)

Un travailleur manipule des écouvillons pour le test Covid-19 dans la cabine de biosécurité à Yantai, dans l’est de la Chine (Image : GETTY)

Yangzhou dépasse maintenant la ville voisine de Nanjing, où l’épidémie provoquée par le delta a commencé, en tant que plus grand point chaud de la Chine en Chine, signalant un total de 308 cas confirmés à ce jour.

Ce chiffre comprend six patients gravement malades, le décès de l’un d’entre eux représenterait le premier de la Chine à cause de Covid en plus de six mois.

Jusqu’à présent, plus de 30 fonctionnaires à l’échelle nationale ont été sanctionnés, a rapporté le journal d’État Global Times.

Les résidents sont assis sur des tabourets alors qu’ils font la queue pour un test d’acide nucléique du COVID-19 le 6 août 2021 à Wuhan, province du Hubei, Chine (Image : GETTY)

Les analystes considèrent la variante Delta comme le test le plus sévère de la stratégie zéro Covid de la Chine depuis l’épidémie initiale au début de l’année dernière.

Cependant, ils s’attendent à ce que les autorités l’annulent avant qu’il ne devienne incontrôlable, malgré certains coûts économiques.

Yangzhou a commencé une cinquième série de tests de masse, ont annoncé lundi les autorités de la ville, alors que Zhengzhou devrait terminer la collecte d’échantillons pour sa troisième série de tests à l’échelle de la ville.

Des travailleurs en tenue de protection vaporisent du désinfectant à l’aéroport international de Haikou Meilan (Image : GETTY)

Des citoyens font la queue pour se faire vacciner contre le COVID-19 sur un site de vaccination installé dans un centre commercial (Image : GETTY)

Nanjing, qui a été durement touchée par l’épidémie qui a commencé fin juillet, bien qu’elle n’ait signalé plus de cinq cas locaux quotidiens depuis le 2 août, a également lancé une autre série de tests ciblés dans certaines régions, après trois séries dans toute la ville.

Le nombre de nouvelles infections asymptomatiques était de 39, contre 30 un jour plus tôt. La Chine ne les classe pas parmi les cas confirmés.

La ville de Wuhan, où le COVID-19 a été détecté pour la première fois, a également vu des infections reprendre racine après que le virus y a été maîtrisé l’année dernière.

Les autorités sanitaires locales ont testé les 11,3 millions d’habitants de la ville ce week-end, trouvant neuf infections transmises localement.

Noms des variantes de Covid (Image : Express)

Pékin tient les responsables locaux pour responsables de la réémergence du virus en Chine, les accusant de ne pas avoir appliqué les précautions et les restrictions, transformant ainsi les poussées en épidémies majeures.

Wang Peiyu, directeur adjoint de l’École de santé publique de l’Université de Pékin, a déclaré hier au Global Times que l’épidémie a révélé les failles du travail de contrôle de l’épidémie dans certains endroits, y compris les aéroports, et a révélé les erreurs de certaines personnes.

Il a expliqué: “L’épidémie est un signal d’alarme pour nous tous.

« Le virus peut glisser à tout moment lorsque nous desserrons les contrôles.

Chiffres du coronavirus dans le monde (Image: Express)

« Nous devons toujours resserrer la chaîne de la prévention des épidémies. »

Pendant ce temps, l’ancien ministre chinois de la Santé Gao Qiang a rejeté le concept d'”apprendre à vivre avec le virus” de plus en plus favorisé en Occident, y compris au Royaume-Uni.

Dans un article publié samedi, Gao a affirmé que c’était une telle stratégie qui avait conduit à de nouvelles épidémies dans de nombreux pays.

Le nombre d’infections en Chine s’élève à 93 826 depuis le début de l’épidémie, tandis que les décès sont restés à 4 636.