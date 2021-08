La Chine recherche-t-elle des bases militaires en Amérique du Sud et en Amérique centrale ?

in

La Chine navigue régulièrement vers l’océan Pacifique et l’océan Atlantique et menace les écosystèmes des nations sud-américaines.

La question de la pêche illégale, non réglementée et non déclarée (INN) a été retirée à la demande de la Chine, membre du Conseil de sécurité de l’ONU, de la déclaration présidentielle récemment adoptée (PRST) sur la sécurité maritime. La pêche INN, qui constitue une menace majeure pour la sécurité maritime, a été signalée dans le monde entier et la Chine est considérée comme le pire contrevenant sur l’indice INN 2019.

Bien que la Chine ait des intérêts économiques en Amérique du Sud et en Amérique centrale, elle n’a montré aucune intention d’établir une base militaire dans la région, a déclaré un expert militaire basé en Colombie.

PRST de sécurité maritime adopté par le CSNU

Le projet de PRST a été diffusé pour la première fois par l’Inde le 21 juillet. Et après plusieurs cycles de négociations, le projet final a été adopté par les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans l’une des premières versions du PRST, il y avait également une demande d’avoir un rapport autonome sur les menaces à la sécurité maritime. Selon les informations disponibles dans le domaine public, la Chine avait exprimé son objection à cela, c’est pourquoi cela ne figurait pas dans le document final qui a été adopté.

La Chine navigue régulièrement vers l’océan Pacifique et l’océan Atlantique et menace les écosystèmes des nations sud-américaines.

Vue d’expert

Partageant son point de vue sur cette question de la pêche INN et de la présence de chalutiers chinois dans la région, Stephan Xavier Beltran, expert militaire basé en Colombie, explique à Financial Express Online : « Le problème de la présence de navires chinois dans les eaux sud-américaines est davantage axé sur la prédation de la pêche dans un quartier qui, fondamentalement, n’a pas été exploité à un niveau industriel.

Qu’en est-il des tentatives d’installation de bases militaires ?

“L’établissement d’une ou plusieurs bases militaires chinoises permanentes dans le Pacifique sud-américain est irréalisable à la fois politiquement et économiquement, surtout si l’intention est de protéger les flottes de pêche prédatrices chinoises, ce contre quoi ces nations se battent depuis plusieurs années afin de protéger ses ressources naturelles et halieutiques. De même, s’il était possible d’établir une base militaire dans la région, cela générerait une grande source de tension dans une région qui, historiquement, est toujours restée indépendante de l’intervention étrangère », a déclaré l’expert militaire indépendant basé en Colombie.

« Surtout pour la Colombie, car notre pays n’a pas grand intérêt au développement de la zone pacifique colombienne. C’est plutôt le contraire, car parce que sur la côte, vous trouverez plusieurs parcs naturels et zones protégées, les ressources inexploitées qui se trouvent dans cette zone sont inestimables pour être des zones pratiquement vierges », explique Stephan Xavier Beltran.

Selon lui, « la Chine n’a jamais apporté de présence militaire dans les eaux sud-américaines, ce qui générerait sans aucun doute un rejet total de la part des pays qui ont la souveraineté sur la région.

Les incidents continus avec des navires de pêche chinois pour pêche illégale dans les eaux souveraines se sont toujours produits en dehors d’une éventuelle intervention de la flotte militaire du géant asiatique.

Partageant son opinion, l’expert militaire basé en Colombie, Stephan Xavier Beltran, a déclaré: «En ce sens, il n’y a eu aucun progrès concernant l’intention d’établir des bases temporaires ou permanentes pour la flotte chinoise dans la région, car cela ne serait autorisé par aucun gouvernement. dans la région, à l’exception peut-être du Nicaragua. Par le passé, le Nicaragua a été un lieu de transit pour la flotte russe lors d’exercices à travers le Pacifique, bien que ce pays ne dispose pas d’une grande infrastructure dans ce domaine, il n’a donc aucune possibilité de soutenir l’établissement d’une grande base militaire même s’il a été financé par le gouvernement chinois lui-même.

Lire aussi : L’expansion chinoise dans les eaux du Pacifique soulève des problèmes de sécurité

« L’Amérique du Sud ne présente pas à la marine chinoise des perspectives favorables pour son installation dans la région car elle se heurterait inévitablement au rejet politique des pays de la région et à une forte opposition militaire à sa présence dans cette partie de l’océan Pacifique. À tel point qu’ils n’ont même pas fait preuve d’une tentative d’avancer à cet égard dans la région », conclut-il.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.