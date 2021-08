La Chine réduit le temps de jeu en ligne pour les tout-petits

in

31/08/2021 à 8h52 CEST

SPORT.es

Les joueurs en ligne de moins de 18 ans ne pourront jouer qu’une heure les vendredis, week-ends et jours fériés, Le régulateur chinois des jeux vidéo a déclaré. L’Administration nationale de la presse et des publications a déclaré à l’agence de presse officielle Xinhua que les jeux ne seraient autorisés qu’entre 20 heures et 21 heures.

Aussi a demandé aux sociétés de jeu d’empêcher les enfants de jouer en dehors de ces heures. Plus tôt ce mois-ci, un média d’État a qualifié les jeux en ligne d'”opium spirituel”. Les inspections des sociétés de jeux en ligne augmenteront également, pour vérifier que les délais sont respectés, a déclaré le régulateur.

Les règles précédentes limitaient le jeu en ligne des enfants à 90 minutes par jour, passant à trois heures les jours fériés. La mesure reflète une préoccupation de longue date concernant l’impact du jeu excessif sur les jeunes. Un mois avant les dernières restrictions, un article publié par l’Etat Economic Information Daily a affirmé que de nombreux adolescents étaient devenus accros aux jeux en ligne et cela avait un impact négatif sur eux.