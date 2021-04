La Chine refuse de quitter quatre points de friction au Ladakh; Voici tout ce que vous devez savoir sur Gogra et Hot Springs

La onzième série de pourparlers entre l’Inde et la Chine qui s’est tenue au début du mois n’est pas concluante.

Cela fera un an que l’impasse entre les armées indienne et chinoise a commencé. Et la Chine a réussi à convaincre le gouvernement indien de quitter la chaîne de Kailash et de céder ainsi le seul avantage qu’elle avait sur l’APL en dominant les zones de profondeur. Et il refuse de quitter quatre points de friction.

«Avec une infrastructure et des ressources supérieures, la capacité de déployer ses troupes plus rapidement, l’avantage revient à l’APL pour le moment. La question de la réduction des troupes dans les zones de profondeur doit être examinée avec prudence », estime un vétéran de l’armée indienne, le lieutenant-colonel Manoj K Channan (à la retraite).

Partageant son point de vue avec Financial Express Online, le vétéran de l’armée indienne déclare: «L’histoire officielle note que les Chinois ont« réussi à éliminer d’éventuelles rampes de lancement pour toute offensive contre l’autoroute Aksai Chin en éliminant les positions DBO, Chushul et Demchok. Il a déclaré que cela «renforce d’autant plus l’affirmation selon laquelle les Indiens auraient dû tenter de conserver au moins un point de départ de Chushul».

«On peut évaluer que la Chine ne permettra pas à l’Inde de construire des infrastructures qui menaceraient la zone contestée d’Aksai Chin, une zone administrée par la République populaire de Chine mais également revendiquée par l’Inde, et sa construction a été l’un des déclencheurs de la guerre sino-indienne de 1962. À l’origine faite de gravier, elle a été entièrement pavée d’asphalte en 2013 », ajoute le lieutenant-colonel Manoj K Channan.

Cela menace également le flanc de l’armée indienne dans le glacier de Siachen que l’APL pourrait exploiter dans les jours à venir. «Le Groupe d’étude sur la Chine relevant du ministère des Affaires extérieures (MEA) devrait être supervisé par le bureau de la DMA / CDS pour arriver à une justification et à des décisions logiques qui ne compromettent aucun plan d’action futur de l’armée / des forces de défense indiennes», at-il suggère.

En conclusion, le vétéran de l’armée indienne a déclaré: «Les étés ne font que commencer et il faut attendre longtemps avant que les hivers ne s’installent et n’empêchent toutes les options que l’APL pourrait avoir dans sa manche.»

Comme indiqué plus tôt dans Financial Express Online, le 11e cycle de négociations entre l’Inde et la Chine qui s’est tenu au début du mois est resté non concluant.

L’objectif des pourparlers était de résoudre l’impasse de 11 mois dans l’est du Ladakh. Et des efforts ont été faits lors de la discussion du 9 avril 2021 pour exhorter la Chine à évacuer deux des quatre points de friction d’origine.

Lire: Pourparlers sur la frontière entre l’Inde et la Chine: le 11e cycle de pourparlers reste non concluant

En mars, à l’issue des pourparlers tenus dans le cadre du Mécanisme de travail de consultation et de coordination sur les affaires frontalières Inde-Chine (WMCC), chaque pays a accepté de poursuivre son dialogue. Et, à des solutions mutuellement acceptables pour un désengagement complet de tous les points de friction au plus tôt.

À l’issue d’une série de pourparlers militaires et diplomatiques, l’Inde et la Chine avaient achevé le retrait des armes et des troupes des rives nord et sud du lac Pangong. Cela était conforme à un accord sur le désengagement.

Des rapports citant des sources ont déclaré qu’à la fin du 11e cycle de pourparlers, «la Chine a dit à l’Inde d’être satisfaite du désengagement dans la région du lac Pangong Tso».

Et l’Inde, dans un effort pour faire baisser les tensions dans la région montagneuse, a fait pression pour un processus de désengagement plus rapide dans des régions comme Hot Springs, Gogra et Depsang.

Quels sont les points de friction et pourquoi sont-ils importants?

La Chine continue d’avoir une force au niveau du peloton chacun, ainsi que des véhicules à deux points de friction, le point de patrouille 15 (PP15) à Hot Springs et le PP17A près de Gogra Post. Les soldats étaient à bout de souffle lorsqu’ils se sont retrouvés face à face en mai 2020 le long de la ligne de contrôle réel dans l’est du Ladakh.

Et les deux autres points de friction étaient PP14 dans la vallée de Galwan et la rive nord de Pangong Tso. L’année dernière, les troupes chinoises avaient traversé le LAC à tous ces points et se sont positionnées de l’autre côté.

En savoir plus sur PP15 et 17A?

Comme l’a décidé le China Study Group (CSG), le long du LAC, l’armée indienne a reçu certains endroits où les troupes ont accès à des patrouilles. Et ceux-ci sont connus sous le nom de points de patrouille ou PP. Et ceux-ci sont situés sur le LAC.

PP15 et PP17A sont deux des 65 points de patrouille au Ladakh le long de la LAC et les rapports indiquent que certains d’entre eux ont également des Alpha PP supplémentaires. Ceux-ci sont plus avancés que les PP d’origine. Cela signifie que PP17A est différent, mais proche de PP17.

Alors que PP17A est près d’une zone appelée le poteau Gogra, PP15 est situé dans les sources chaudes, qui est juste au nord de la rivière Chang Chenmo, et le poteau Gogra est à l’est du point où la rivière prend un virage en épingle à cheveux venant du sud-est de la vallée de Galwan , avant qu’il ne vire au sud-ouest.

Cette zone est proche du col Kongka, qui est l’un des principaux cols, et selon la Chine, cela marque la frontière entre les deux pays. Et la revendication de la frontière internationale par l’Inde se situe sensiblement à l’est, et elle comprend également toute la région d’Aksai Chin.

Et, selon les responsables, Hot Springs et Gogra Post sont très proches de la frontière qui se trouve entre deux des provinces les plus historiquement perturbées de Chine.

D’après l’histoire, en 1960, Yang Kung-su, le Bureau des affaires étrangères du Tibet au ministère chinois des Affaires étrangères, avait déclaré que le secteur occidental de la frontière «est divisé en deux parties, avec le col Kongka comme point de division» et le partie «qui est au nord du col Kongka est la frontière entre le Sinkiang (maintenant Xinjiang) et le Ladakh. Et la partie au sud de celui-ci se situe entre le Tibet et le Ladakh ».

Dans la mesure où le PP15 et le PP17A sont tous deux situés dans une zone où l’Inde et la Chine sont d’accord sur l’alignement du LAC. Lors des premiers cycles de discussion en juin 2020, l’accent a été mis sur le désengagement des troupes du PP15 et du PP17A.

Selon les informations, à la suite des affrontements dans la vallée de Galwan, les deux parties avaient, lors des pourparlers, convenu de se désengager de PP14 (Galwan Valley), PP15 et PP17A après la troisième série de réunions des hauts commandants militaires en juin. Cependant, bien que la Chine ait retiré ses troupes de PP14, elle n’a pas réussi à achever le désengagement de PP15 et PP17A.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.