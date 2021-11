La Chine réitère sa position contre les crypto-monnaies et le prix du Bitcoin chute de 7%

La Commission nationale pour le développement et la réforme de Chine (NDRC), qui est la principale institution de planification économique du pays asiatique. Il a déclaré que les crypto-monnaies ne sont pas émises « par les autorités monétaires » et donc « ne sont pas réelles », a déclaré l’institution à divers médias d’État chinois. Après cet événement, il y a eu une baisse de 7% du prix du Bitcoin. D’autres crypto-monnaies telles que Ethereum et Binance Coin ont également baissé leur prix au cours des dernières 24 heures.

Le prix du Bitcoin se situe à 60 520,40 $ au moment de la rédaction. Source : CoinMarketCap

La NDRC a également vivement critiqué la « consommation élevée d’énergie » des mineurs de crypto-monnaie. A qui je précise également « ne pas favoriser du tout le développement industriel et technologique du pays ».

Au cours du mois dernier, la Banque populaire de Chine (BPC) et d’autres institutions bancaires et réglementaires. Ils ont publié diverses déclarations mettant en évidence les différentes activités « illégales et criminelles » générées par les « transactions de crypto-monnaie ». Ce qui a provoqué un exode massif des mineurs chinois vers d’autres régions d’Asie.

Cet avertissement de la NDRC intervient quelques jours après que l’expulsion du Parti communiste chinois de l’ancien président de la Conférence politique de la province centrale du Jiangxi, Xiao Yi, a été rendue publique. En raison d’un « abus de son pouvoir politique au profit et au soutien d’entreprises liées au minage de crypto-monnaies ».

La semaine dernière, les médias chinois locaux ont rapporté la destitution de Xiao Yi. Après un procès politique au cours duquel la Commission centrale d’inspection et de discipline de Chine a déterminé que le responsable politique « avait violé les politiques industrielles de la nation ». Selon le journal hongkongais South China Morning Post.

La Chine et sa persécution contre les crypto-monnaies

Ces déclarations de la NDRC ne sont pas la première fois cette année que la Chine s’engage à sévir contre l’extraction de crypto-monnaie. La Chine a multiplié ses efforts pour supprimer et persécuter les crypto-monnaies depuis septembre, date à laquelle elle a totalement interdit le commerce des crypto-monnaies et a déclaré qu’elle enquêterait sur les opérations minières dans le pays.

La Chine représentait plus de 75 % de l’extraction de Bitcoins dans le monde au début de l’année, selon une étude publiée par la revue Nature Communications en avril. Cependant, les interdictions et réglementations continues tout au long de l’année ont conduit à une migration massive de mineurs vers d’autres pays du continent asiatique.

La Chine a ciblé les crypto-monnaies pour plusieurs raisons d’intérêt national. Les autorités chinoises considèrent les crypto-monnaies comme un risque financier énorme et comme un moyen pour les gens d’échapper aux contrôles économiques stricts du pays. L’interdiction de la crypto-monnaie intervient juste au moment où le gouvernement chinois lance une version numérique du yuan. Cela permettrait à la banque centrale de Chine d’exercer un plus grand contrôle sur les flux et les échanges d’argent de ses citoyens.

En outre, la Chine essaie également d’atteindre ses objectifs climatiques pour devenir un pays neutre en carbone d’ici 2060. Et l’extraction de crypto-monnaie pourrait menacer cet objectif national. La pratique de l’extraction de crypto-monnaie consomme beaucoup d’énergie alors que la Chine est aux prises avec une grave pénurie d’électricité, ce qui a conduit à un rationnement constant de l’électricité de millions de foyers et d’usines dans le pays.

