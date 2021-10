La Chine rejette l’appel de l’OMS à explorer des grottes de chauves-souris et des fermes d’élevage dans le cadre d’une enquête COVID-19 | Monde | Nouvelles

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait appelé Pékin à accorder l’accès à des centaines de grottes de chauves-souris et de fermes d’élevage d’animaux sauvages dans la province du Hubei. Selon le Washington Post, l’OMS espérait s’aventurer à Enshi, qui se trouve à six heures de route à l’ouest de Wuhan, à la recherche des origines du COVID-19.

Les causes de la pandémie ont fait l’objet d’un examen plus approfondi après la sortie de « What Really Happened in Wuhan » de Sharri Markson.

Les agences de renseignement américaines ont informé le président Joe Biden en août que COVID-19 n’était pas une arme biologique et était plutôt susceptible d’avoir résulté d’une transmission naturelle ou d’une fuite de laboratoire.

Mais Pékin a précédemment démenti les suggestions selon lesquelles le coronavirus aurait émergé sur un marché humide chinois ou à la suite d’une fuite de laboratoire.

Le professeur Michael Worobey de l’Université de l’Arizona a déclaré: « Nous devons vraiment en savoir plus sur les virus qui circulent dans ces chauves-souris. »

Il a ajouté: « Ce genre de proximité d’animaux d’élevage et de chauves-souris qui pourraient être porteurs de coronavirus est exactement le genre de chose dont nous nous inquiétons. »

Des journalistes chinois affirment que six marchés humides d’Enshi avaient fermé en mars 2020, juste avant que COVID-19 ne déferle sur le monde.

Les marchés ont commencé à fermer dans la ville le 23 décembre 2019, huit jours seulement avant que Pékin n’enregistre pour la première fois le virus.

Un vendeur de poulet qui travaillait sur un marché de la ville d’Enshi a déclaré : « Les règles sont très strictes maintenant, vous ne voyez donc plus d’animaux sauvages.

Selon le jardin botanique tropical de Xishuangbanna, la partie ouest du Hubei abrite au moins sept types de chauves-souris en fer à cheval.

On pense que la race Rhinolophus affinis, trouvée dans le sud de la Chine, est porteuse d’un virus avec une similitude de 96% avec le SRAS-CoV-2.

Malgré les inquiétudes, l’ambassade de Chine dans la capitale américaine a déclaré au Washington Post qu’elle ne pouvait pas vérifier si les chauves-souris, les animaux d’élevage ou les résidents locaux avaient été testés pour le coronavirus.