in

La Chine sévit contre les artistes du pays, interdisant aux radiodiffuseurs de s’engager avec des artistes ayant des ” opinions politiques incorrectes ” ou ceux qui présentent un comportement ” efféminé “.

Les régulateurs du pays renforcent la surveillance de plusieurs industries de la deuxième économie mondiale. Ces oublis ont apporté des changements radicaux dans des secteurs comme la technologie, l’éducation et la culture.

Les autorités du PCC peuvent censurer tout ce qui, selon elles, viole les valeurs du PCC. Certaines règles récentes interdisent aux enfants de moins de 18 ans de jouer à des jeux vidéo, sauf trois heures par semaine, entre 20 h et 21 h – et uniquement le vendredi, le samedi et le dimanche.

De plus en plus de mouvements dans l’industrie du divertissement indiquent que la Chine réprime les scandales de célébrités. Deux ministères du gouvernement ont publié de nouvelles directives pour les radiodiffuseurs du pays, interdisant les hommes efféminés à la télévision. Les radiodiffuseurs doivent « résolument mettre fin aux hommes de poule mouillée et autres esthétiques anormales », ont déclaré les régulateurs de la télévision en Chine.

Les boys bands sud-coréens et japonais influencent fortement les pop stars chinoises. Le Parti communiste chinois craint que l’influence n’encourage pas les jeunes hommes en Chine à être « masculins ». Les directives suggèrent également que les radiodiffuseurs ne devraient pas promouvoir les « célèbres Internet vulgaires ».

Les radiodiffuseurs sont également invités à éviter les artistes interprètes ou exécutants qui « violent l’ordre public » ou ont « perdu leur moralité ». Les émissions sur les enfants de célébrités sont également interdites de création en Chine. Déjà, les changements prennent effet dans le pays.

Samedi, la plate-forme de micro-blogging Weibo a suspendu des milliers de comptes pour des fan clubs et des informations sur le divertissement. L’actrice chinoise populaire Zhao Wei a également disparu des plateformes de streaming sans explication – son nom a été effacé des crédits de films et de programmes télévisés.

Une partie de la répression de la Chine intervient après que des superstars ont été prises dans des scandales d’agression sexuelle et d’évasion fiscale.

Le chanteur sino-canadien Kris Wu a été accusé de se livrer à un comportement prédateur. L’accusation vient d’un jeune de 19 ans qui dit qu’elle et sept autres filles ont été attachées à son lit dans la promesse de la célébrité. Deux des filles anonymes étaient mineures à l’époque. Des marques comme Tencent, Porsche, Kiehl’s et d’autres ont pris leurs distances après l’éclatement du scandale en juillet.

On ne sait pas si les directives de diffusion auront un impact sur la programmation étrangère en Chine. Auparavant, un appel à l’interdiction des groupes de garçons sud-coréens avait eu lieu en Chine – bien que rien n’ait été fait jusqu’à présent.