La Chine réprime l’extraction de crypto-monnaie et fait baisser le prix du BTC

La Chine a travaillé dur pour que les mineurs de Bitcoin quittent leur pays, le dernier effort pour le faire ayant eu lieu le week-end dernier. Cependant, la répression a eu de plus grandes conséquences que le simple fait de chasser les mineurs du pays. Cela a également fait chuter le prix BTC / USD jusqu’à 18% sur une base hebdomadaire.

Le prix est en baisse continue depuis une semaine, à partir du 16 juin, lorsqu’il a cassé le support à 40 000 $. La devise a trouvé plusieurs autres supports, tels que ceux de 39 000, 37 500 et 35 000 dollars, bien qu’ils se soient tous cassés au cours de la semaine dernière. À l’heure actuelle, le support à 32 500 $ semble toujours tenir, bien que la question soit de savoir s’il sera suffisamment solide pour résister à la pression de vente.

Où va Bitcoin maintenant?

Comme mentionné, la Chine s’est efforcée de faire partir les mineurs, forçant même la fermeture des mines de Bitcoin du Sichuan au cours du week-end, provoquant une réaction très négative des prix. Comme Tesla, le pays a cité la crainte d’un impact environnemental négatif comme principale préoccupation et raison d’agir de manière si drastique.

Les sociétés liées à la crypto-monnaie ont également vu le cours de leurs actions baisser, notamment Microstrategy (MSTR), qui a baissé de près de 10%, Square INC. (SQ) qui était en baisse de 23% et même Coinbase Global (COIN) qui était en baisse de 3,18%.

John Petrides de Tocqueville Asset Management a déclaré qu’il est important de faire la différence entre les pièces et les blockchains, et s’il est facile de voir la valeur de la technologie blockchain, il est difficile de déterminer la valeur des pièces ou même de les classer correctement. Il a mentionné le secteur émergent du NFT comme preuve que le rôle de la blockchain va au-delà des simples jetons utilitaires. De cette façon, Ethereum vaudrait plus que Bitcoin.

Ari Wald d’Oppenheimer s’est joint à la discussion et a noté que BTC est en baisse de 50% par rapport à son sommet d’avril. Compte tenu de cette position basse, il pense que ce n’est pas le moment tactique de vendre. Cependant, il a également noté que BTC est tombé en dessous de sa moyenne mobile de 200 jours, ce qui est très préjudiciable à la tendance. Quant à sa prédiction pour l’avenir, il estime que BTC passera la période future bloquée entre un support à 31 000 $ et une résistance à 41 000 $.

