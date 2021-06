La Chine reste la plus grande source de fournisseurs d’Apple

Malgré toutes les pressions politiques contre la Chine, le pays évince toujours Taïwan en tant que principale source de fournisseurs d’Apple. Selon Nikkei Asia, « la tentative de Washington de démêler les chaînes d’approvisionnement américaines et chinoises a eu peu d’impact sur l’entreprise technologique la plus valorisée au monde ».

Sur les 200 principaux fournisseurs d’Apple en 2020, 51 étaient basés en Chine, y compris à Hong Kong, selon une analyse Nikkei Asia de la liste des fournisseurs Apple publiée la semaine dernière, contre 42 en 2018 et éliminant Taïwan de la première place pour la première fois. jamais. Apple n’a pas publié de données pour 2019.

Comme le rapporte la publication, même si Apple diversifie sa chaîne d’approvisionnement, ce sont les fournisseurs chinois qui aident Apple à le faire dans d’autres pays asiatiques.

Pour l’entreprise américaine, il y a plusieurs raisons de maintenir son partenariat avec la Chine : des capacités de fabrication et de technologie croissantes combinées à des prix compétitifs. Les fournisseurs remportent des commandes en proposant des prix très bas que les usines non chinoises ont du mal à imaginer, selon un responsable de la chaîne d’approvisionnement d’Apple.

« Ils sont prêts à prendre des entreprises à faible marge que d’autres fournisseurs hésitent à reprendre. De cette façon, ils pourraient progressivement monter de niveau en travaillant avec Apple et peuvent plus tard soumissionner pour plus d’affaires la prochaine fois.