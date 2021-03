La Chine révèle où elle veut construire sa base lunaire – BGR

La dernière fois que des humains ont été à la surface de la Lune remonte à des décennies, il peut donc sembler insensé pour des agences spatiales comme la NASA, Roscosmos, l’ESA et la CNSA de Chine d’imaginer des «bases» lunaires de quelque nature que ce soit. Aussi sauvage que cela puisse paraître, c’est exactement ce qui se passe, et jusqu’à présent, la Chine semble être la plus désireuse de revendiquer une présence humaine constante sur le minuscule satellite de la Terre. Maintenant, à la suite de l’annonce que la Chine souhaite travailler avec la Russie pour poursuivre ses ambitions d’exploration lunaire, le pays révèle quelques détails supplémentaires sur la façon dont il prévoit d’y parvenir.

Dans une récente interview accordée à China Space News, le chef chinois de la conception de l’exploration lunaire, Wu Weiren, a présenté les plans d’un trio de missions qui jetteront les bases d’une base lunaire sur le pôle sud de la Lune. La mission fait suite à la dernière mission Chang’e-5 qui a renvoyé des échantillons de matériel lunaire sur Terre.

La Chine a échappé à la «course à l’espace» qui a eu lieu il y a plusieurs décennies, mais ces dernières années, elle a fait de son mieux pour rattraper le temps perdu. Le pays a déjà lancé des missions robotiques sur la Lune et sur Mars et a atterri avec succès de l’autre côté de la Lune, ce qui en fait le seul pays à accomplir cet exploit. Plus récemment, la mission de retour d’échantillons est entrée dans l’histoire grâce à la vitesse incroyable à laquelle le pays a atterri, collecté des échantillons et les a renvoyés dans l’espace.

Maintenant, avec une poignée de main formelle entre la Chine et la Russie – et l’histoire de la Chine de parler ouvertement de la construction d’une base sur la Lune – les responsables chinois ont défini la mission qui servira de première étape pour atteindre cet objectif. Il commencera par Chang’e-6, qui récupérera des échantillons du pôle Sud de la Lune, suivi de Chang’e-7 qui tentera de collecter des données sur les ressources disponibles autour de l’emplacement où la base lunaire pourrait être construite. Chang’e-8 testera ensuite les technologies qui alimenteront la base. Ce sera la dernière mission avant que la Chine ne commence la construction de la base, selon le calendrier actuel.

C’est un plan ambitieux, et la Chine dit que la station lunaire devrait être prête vers 2031. Cependant, compte tenu du rythme auquel les missions d’exploration spatiale sont retardées, cela pourrait pousser un peu les choses. Néanmoins, le pays semble engagé à 100% à faire de la station lunaire une réalité, et il semblerait que la Russie soit également à bord.

Il sera intéressant de voir comment les États-Unis et la NASA réagissent à ces plans, d’autant plus que la Chine commence à lancer les missions qui jetteront les bases de la base. La NASA a également parlé de créer une base lunaire, mais pour le moment, l’agence spatiale semble beaucoup plus intéressée à faire décoller sa passerelle lunaire, dans le cadre du programme Artemis.

