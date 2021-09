La Chine revendique la victoire de Xi Jinping après un appel téléphonique avec Joe Biden « anxieux » | Monde | Nouvelles

in

L’appel n’était que la deuxième fois que le couple se parlait au téléphone depuis que Biden a été investi en tant que 46e président des États-Unis. Le Global Times, un porte-parole appartenant à l’État pour le Parti communiste chinois, a affirmé que Xi était sorti de l’appel sur le devant de la scène.

Le journal basé à Pékin a déclaré : « L’appel téléphonique, qui a eu lieu à la demande des États-Unis, a mis en évidence l’anxiété croissante de Washington et le besoin de coopération de la Chine sur des problèmes mondiaux clés, notamment le changement climatique, la lutte contre le COVID-19, les problèmes afghans et la reprise économique après la pandémie.”

Le Global Times a également affirmé que Biden était sous le feu des critiques après quelques semaines troublantes.

Le média chinois a souligné: “L’administration Biden est confrontée à une pression énorme au niveau national avec des crises sur plusieurs fronts.”

Bien qu’il ait souligné qu’ils avaient le dessus, le Global Times a ajouté que la Chine souhaitait améliorer les relations sino-américaines depuis la présidence du prédécesseur de Biden, Donald Trump.

Ils ont affirmé qu’une plus grande coopération entre Pékin et la Maison Blanche “corrigerait les politiques délibérées de l’ancien président Donald Trump”.

Sous l’administration du président précédent, Pékin a introduit des droits de douane sur les produits américains après que l’administration Trump a introduit des taxes sur l’acier chinois.

Alors que le rapport de Pékin suggérait que l’administration Biden était plus réceptive, il a été largement affirmé que l’ancien sénateur du Delaware faisait écho à de nombreuses parties de la politique étrangère “America First” de M. Trump.

Le soutien public du 46e président a plongé dans les sondages après l’évacuation américaine de l’Afghanistan.

“Le président Biden a souligné l’intérêt durable des États-Unis pour la paix, la stabilité et la prospérité dans l’Indo-Pacifique et dans le monde et les deux dirigeants ont discuté de la responsabilité des deux nations de veiller à ce que la concurrence ne dégénère pas en conflit.”