Pékin devrait augmenter l’aide humanitaire dans le pays alors que les talibans se préparent à dévoiler leur nouveau cabinet. Les talibans ont déclaré que la Chine s’était engagée à maintenir son ambassade à Kaboul ouverte et à « renforcer » ses relations.

Cela fait suite au fait que les talibans auraient désormais pris le contrôle total de l’Afghanistan, y compris la vallée du Panjshir, qui abritait une petite force de résistance luttant contre les militants.

Un commandant taliban a déclaré à . : « Par la grâce d’Allah Tout-Puissant, nous contrôlons tout l’Afghanistan.

« Les fauteurs de troubles ont été vaincus et le Panjshir est désormais sous notre commandement. »

La Chine n’a pas encore officiellement reconnu le nouveau régime, mais elle a déclaré qu’elle recherchait des relations « amicales et coopératives » avec les talibans.

En revanche, les pays occidentaux attendent de voir comment les talibans forment un gouvernement et comment ils agissent, avant de nouer des liens.

Un gouvernement stable à Kaboul pourrait être bénéfique pour Pékin car il augmenterait la probabilité d’investissements chinois dans les infrastructures afghanes.

Le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a affirmé cette semaine que Pékin était “prêt à investir et à reconstruire” l’Afghanistan alors qu’il espérait que la Chine fournirait une passerelle vers les marchés mondiaux.

Il a déclaré : « La Chine est notre principal partenaire et représente pour nous une opportunité fondamentale et extraordinaire car elle est prête à investir et à reconstruire notre pays.

Les talibans se sont engagés à gouverner différemment de leur ancien pouvoir en 1996 et 2001.