La Chine s’apprête à tirer profit des énormes réserves minières de l’Afghanistan après le retrait du Royaume-Uni | Monde | Nouvelles

Afghanistan : « Les talibans ont toutes les cartes en main » selon un expert

Leigh Evans, président de Facts4EU, a également averti qu’une telle décision pourrait gonfler énormément les coffres du nouveau régime taliban – et potentiellement financer de futures activités terroristes. Le rapport de Facts4EU suggère que l’Afghanistan est désormais considéré comme le plus riche dépôt de lithium au monde, sans parler de l’or, du platine, de l’argent, du cuivre, du fer, de la chromite, de l’uranium et de l’aluminium.

Il possède également d’énormes réserves de pierres précieuses, notamment de diamants et de rubis.

En outre, le United States Geological Survey (USGS) a déclaré que sous le sol des zones du pays montagneux où des centaines de soldats britanniques ont été tués se trouvent des gisements de précieux “éléments de terres rares” et d’autres métaux vitaux valant des milliards.

Joe Biden a peut-être donné à la Chine l’accès à de vastes gisements de lithium en Afghanistan, a averti le rapport (Image: GETTY)

Une batterie de voiture au lithium (Image : GETTY)

Certains d’entre eux, comme le lithium, sont cruciaux pour des alternatives “vertes” aux technologies de transport actuelles du monde – et la Chine a déjà obtenu des droits miniers, dans au moins un cas depuis 30 ans.

Le rapport de Facts4EU indique: «En termes simples, si Boris Johnson interdit les nouvelles voitures à essence et diesel d’ici 2030 – et c’est la politique déclarée du gouvernement britannique – alors les nouvelles voitures électriques auront besoin de lithium et d’autres« éléments de terres rares »pour leurs batteries. ou nous irons tous nulle part.

Les estimations de la valeur totale des ressources varient. En 2010, le gouvernement américain l’a estimée à plus de 1 000 milliards de dollars, mais d’autres estimations sont bien plus élevées, allant jusqu’à 3 000 milliards de dollars.

Un combattant taliban utilise une mitrailleuse au sommet d’un véhicule alors qu’il patrouille dans une rue de Kaboul (Image : GETTY)

Les recherches de l’USGS ont conclu que l’Afghanistan pourrait détenir 60 millions de tonnes métriques de cuivre – d’une valeur de 540 milliards de dollars aux prix d’aujourd’hui.

Ils ont également estimé à 2,2 milliards de tonnes de minerai de fer et, surtout, à 1,4 million de tonnes d’éléments des terres rares (ETR) tels que le lithium, le lanthane, le cérium, le néodyme, l’aluminium, l’or, l’argent, le zinc et le mercure.

Le département américain de la Défense a officiellement suggéré qu’une seule province afghane présentait un potentiel de gisements de lithium aussi importants que ceux de la Bolivie, qui abrite les plus grandes réserves de lithium connues au monde.

Un rapport publié par l’USGS en 2011 déclare : « Nous estimons qu’au moins 1 million de tonnes métriques d’éléments des terres rares légères (LREE) existent dans la carbonatite de Khanneshin, dans la province d’Helmand, en Afghanistan.

L’Afghanistan est l’espoir de vastes réserves de gisements de métaux et de minéraux (Image: GETTY)

Les batteries au lithium sont cruciales pour la stratégie verte du gouvernement (Image : GETTY)

« Cette dernière évaluation des ressources concorde bien avec une estimation antérieure de l’USGS sur les ressources non découvertes dans le sud de l’Afghanistan (Peters et autres, 2007), et elle vérifie les travaux non publiés de scientifiques soviétiques dans les années 1970 (Cheremitsyn et Yeremenko, 1976 ; Chmyrev, 1976 ; Eremenko, 1975).

M. Evans a déclaré à Express.co.uk : « Il ne fait aucun doute, d’après les recherches de Facts4EU.Org pour ce rapport, que l’extraction de ces métaux essentiels en Afghanistan ne serait pas facile.

« En dehors de tout le reste, l’exploitation minière nécessite de l’électricité et de l’eau et aucun de ces éléments n’est abondant là où se trouvent les précieux gisements, d’après ce que nous comprenons.

“Cela dit, la Chine est connue pour jouer un long jeu et elle n’achèterait pas ces droits miniers sans raison.”

Carte USGS des gisements minéraux en Afghanistan (Image : USGS)

Il a ajouté : « Il faut également se rappeler que les talibans ont actuellement peu d’accès à l’argent, en raison des avoirs gelés par les gouvernements occidentaux.

« La dernière chose que l’on veut, c’est que les talibans aient de l’argent pour financer le terrorisme, une fois qu’ils auront pleinement pris le contrôle au niveau national.

« Il est déjà bien établi que le commerce du pavot à l’héroïne en Afghanistan est cyniquement utilisé pour financer les activités des talibans.

“Les paiements des droits miniers et les redevances ultérieures des Chinois pourraient s’avérer un énorme bonus pour le nouveau régime.”

Chronologie de l’Afghanistan (Image : GETTY)

Les dirigeants chinois et russe ont discuté mercredi de l’Afghanistan, ont déclaré les médias d’État chinois, mais n’ont pas fait écho à l’appel du G7 aux talibans pour permettre aux gens de fuir le pays après le 31 août, alors que les foules désespérées laissées par le retrait des troupes américaines continuent de craindre pour leur sécurité.

Le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine ont discuté de la situation lors d’un appel mercredi, au lendemain d’une réunion des dirigeants du G7, dont ni la Russie ni la Chine ne sont membres.

Le président Joe Biden a déclaré mardi que les États-Unis prévoyaient de terminer les évacuations d’ici la fin du mois.

Les talibans ont déclaré que toutes les évacuations étrangères du pays devaient être terminées d’ici là.