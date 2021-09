La Chine se lance dans la lutte pour les GPU et lancera une carte graphique haut de gamme… d’il y a 5 ans | La technologie

Les entreprises chinoises essaient de lancer leurs propres cartes graphiques depuis le milieu des années 2000, mais peu importe leurs efforts, elles ne trouvent pas la clé. Et la preuve en est son nouveau GPU.

La guerre des cartes graphiques a été monopolisée par AMD et Nvidia pendant des éons. Malheureusement pour les utilisateurs, qui apprécieraient un peu plus de concurrence, ce qui signifierait plus d’options, plus d’offre et de meilleurs prix.

Malheureusement, le duel entre l’entreprise rouge et l’entreprise verte est ce que nous vivons depuis deux décennies. Heureusement, il semble que cela va bientôt se terminer.

Intel, entreprise réputée pour être la référence dans le monde des processeurs, va entrer de plein pied avec ses cartes graphiques Arc, qui promettent des performances prometteuses dans le milieu de gamme. Et si cela ne suffisait pas, maintenant de Chine vient une carte graphique qui rivaliserait avec le haut de gamme de Nvidia.

Le mauvais? Qu’ils ont environ cinq ans de retard. Mais ne soyons pas pessimistes, c’est peut-être la première pierre d’un chemin réussi.

En Chine, ils parient depuis de nombreuses années sur la création de leur propre technologie informatique, s’efforçant avant tout de créer des processeurs x86 pouvant atteindre et, espérons-le, concurrencer ceux d’Intel et d’AMD. Et pendant ce temps, ils ont mis de côté les GPU, du moins c’est ce qu’il semblait jusqu’à présent.

Jingjia Micro (également connu sous le nom de Jingjiawei), a commencé comme une entreprise militaro-civile développant et fabriquant des produits électroniques à usage militaire, et il y a trois ans, la société a annoncé qu’elle travaillait sur sa propre carte graphique hautes performances après avoir lancé avec succès le premier GPU national de Chine.

Selon un rapport, Jingjia Micro se prépare actuellement à lancer deux cartes graphiques. Le premier est un modèle de base appelé JM9231, qui offrirait des performances proches de celles d’une GTX 1050 ou d’une RX 560 (milieu de gamme / entrée d’il y a 5 ans).

La deuxième carte, la plus ambitieuse, est le JM9271, qui pourrait être là-haut avec une GTX 1080 ou un RX Vega 64, ce qui le placerait dans le haut de gamme de 2018.

Au niveau des caractéristiques, le modèle JM9231 intégrerait 8 Go de mémoire GDDR5 et offrirait deux téraflops de performances FP32 avec une consommation TDP de 150 watts, ce qui donnerait un rendement très médiocre si l’on compare que sa paire en Nvidia consommait déjà 75W il y a 5 ans avec les mêmes performances.

Concernant le modèle JM9271, cela viendrait avec 16 Go de mémoire HBM et offrira 8 téraflops de puissance, avec un TDP de 200 watts, ce qui le laisserait en consommation et en puissance très similaire à la Nvidia GTX 1080.

Comme tu vois, La Chine est encore loin de la concurrence d’aujourd’hui, mais on ne peut nier que c’est un bon premier pas. Qui sait si au milieu de la décennie nous avons commencé à monter des GPU chinois dans nos ordinateurs.