La Chine se moque de Biden en envoyant des soldats à Taïwan pour un entraînement d’assaut | Monde | Nouvelles

Des images partagées sur Weibo, la plate-forme de médias sociaux chinoise, montrent un débarquement sur une plage et un entraînement aux exercices de combat dans le sud du Fujian, une province située directement en face de la mer de Taïwan. La Chine et Taïwan sont au bord de la guerre après qu’un nombre record de 38 avions militaires chinois ont été repérés dans la zone d’identification de défense aérienne (ADIZ) de Taïwan.

Pékin a averti que « la guerre peut être déclenchée à tout moment » et a demandé aux alliés démocrates de Taiwan s’ils voulaient « devenir de la chair à canon ».

La semaine dernière, le président américain Joe Biden a déclaré qu’il avait parlé de l’île à son homologue chinois, Xi Jinping, et qu’ils avaient accepté de respecter « l’accord de Taiwan ».

M. Biden a déclaré: « J’ai parlé avec Xi de Taiwan.

« Nous sommes d’accord… nous respecterons l’accord de Taïwan.

« Nous avons clairement indiqué que je ne pense pas qu’il devrait faire autre chose que de respecter l’accord. »

Le ministère des Affaires étrangères de Taïwan a déclaré qu’il avait demandé des éclaircissements aux États-Unis sur les commentaires de M. Biden.

Les États-Unis ont rassuré que leur politique envers Taïwan n’avait pas changé et que l’engagement des États-Unis avec eux était « solide comme un roc ».

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré : « Face aux menaces militaires, diplomatiques et économiques du gouvernement chinois, Taïwan et les États-Unis ont toujours maintenu des canaux de communication étroits et fluides.

« Taïwan est une partie du territoire chinois qui ne peut être séparée.

« La question de Taiwan est entièrement une affaire intérieure de la Chine et est liée aux intérêts fondamentaux de la Chine et nous n’accepterons aucune force extérieure qui s’ingère ou s’ingère dans cela. »

Plus de 140 avions de l’armée de l’air chinoise ont été signalés dans l’espace aérien de Taïwan sur une période de quatre jours depuis le 1er octobre.

Quelques jours plus tard, les États-Unis ont exhorté la Chine à cesser ses activités militaires près de Taïwan.

Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré : « Les États-Unis sont très préoccupés par l’activité militaire provocatrice de la République populaire de Chine près de Taïwan qui est déstabilisante, risque d’erreurs de calcul et sape la paix et la stabilité régionales.

En mars, Taïwan a mis la Chine en colère après avoir demandé que le nom de sa mission dans la capitale américaine soit changé de « Bureau de représentation économique et culturelle de Taipei » à « Bureau de représentation de Taïwan ».

Cette décision a provoqué la colère de Pékin qui prétend que l’île autonome fait partie de son territoire souverain.

Selon le Financial Times, sept des missions de Taipei dans des pays sans reconnaissance diplomatique se sont vu retirer le nom de « Taïwan » ou « République de Chine » face aux pressions de Pékin.

En juillet, Taïwan a ouvert un bureau en Lituanie appelé « Bureau de représentation taïwanais ».

Cependant, Pékin a par la suite rappelé son ambassadeur à Vilnius et a ordonné à la Lituanie de rappeler son ambassadeur en Chine.