La Chine « se prépare à un engagement militaire » avec les États-Unis alors que des maquettes de navires américains sont utilisées pour l’exercice | Monde | Nouvelles

Le rédacteur en chef des affaires étrangères de l’Australie, Greg Sheridan, a déclaré que la Chine se préparait à un conflit avec les États-Unis après la publication d’images montrant le pays asiatique transportant des répliques de navires de guerre américains. Les maquettes, transportées à travers le désert chinois, surviennent alors que Pékin accélère l’expansion de son armée alors que les tensions montent en flèche dans la mer de Chine méridionale. M. Sheridan a déclaré que la Chine essayait de profiter de la faiblesse de l’administration Biden et explorait des moyens d’augmenter ses capacités de défense.

S’exprimant sur Sky News Australia, M. Sheridan a averti que les tensions s’intensifiaient entre la Chine et les États-Unis alors que la Chine souhaitait capitaliser sur un Joe Biden « faible ».

Il a déclaré au radiodiffuseur : « Sur les Chinois, oui, ils se préparent à un engagement militaire avec les Américains pour prendre Taïwan.

«Et compte tenu de la faiblesse de l’administration Biden et du fait que ses principaux alliés comme l’Australie seront en mesure de n’apporter aucune contribution.

« Vous ne seriez pas surpris s’ils faisaient des calculs très sérieux en ce moment.

«Maintenant, cela ne garantit pas qu’ils vont prendre des mesures ou quoi que ce soit.

« Je veux dire, dans l’ensemble, je pense toujours qu’ils ne le feront probablement pas, mais contrairement à nous, ils ont un objectif dans leur politique de défense.

« Contrairement à nous, ils ont une discipline sur leurs achats de défense.

« Contrairement à nous, ils disposent de capacités adaptées à leurs besoins en matière de sécurité nationale, ce qui est extrêmement dangereux pour les Américains ou les Taïwanais.

« Et, bien sûr, pour [Australia] plus que quiconque, sauf peut-être les Taïwanais.

Les images capturées par la société d’imagerie satellite Maxar Technologies ont montré les contours d’un porte-avions et de destroyers américains.

Les images, prises dimanche, ont capturé les événements dans le comté de Ruoqiang dans le désert de Taklamakan, dans la région du Xinjiang.

L’Institut naval américain indépendant (USNI) a déclaré que les faux navires américains faisaient partie d’une nouvelle gamme de cibles développée par l’Armée populaire de libération.

Le porte-parole du ministère chinois de l’Information, Wang Wenbin, a déclaré à propos des images : « Je ne suis pas au courant de la situation que vous avez mentionnée ».

Le sénateur libéral et ancien général de division Jim Molan a également déclaré à Sky News que l’Australie n’était « pas du tout préparée » à mener une guerre dans le Pacifique contre la Chine.

M. Molan a ajouté qu’il n’était pas convaincu que les États-Unis puissent intervenir dans un conflit et qu’au lieu de craindre qu’un conflit ne survienne, il était plus inquiet que les États-Unis ne prennent le pas sur les affaires.

Discutant de la probabilité qu’une guerre éclate, il a déclaré : « C’est probable et de plus en plus probable parce qu’il se passe tellement de choses, mais ce n’est pas inévitable.

« Ma crainte est qu’une guerre entre la Chine et les États-Unis puisse se produire et que nous soyons pris dans des dommages collatéraux ou encore plus effrayants pour les États-Unis – parce qu’ils n’ont pas gagné de jeu de guerre au cours des deux dernières années sur un scénario de Taiwan – est-ce que ils ne s’engagent pas et Taïwan tombe.