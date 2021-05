La Chine communiste est connue à juste titre comme un repaire de voleurs de propriété intellectuelle (PI). Tout ce qui est créé ailleurs sur la planète est volé par les ChiComms. À eux seuls, les États-Unis sont soumis à plus de 600 milliards de dollars par an de vols de propriété intellectuelle en Chine.

La propriété intellectuelle, sa création et sa protection sont toutes extrêmement importantes. D’autant plus chaque jour que nous évoluons dans l’économie de l’information moderne – à mesure que de plus en plus de choses passent du tangible au numérique.

Dans le prochain demi-siècle, des milliards de dollars d’investissement et des centaines de billions de dollars d’activité économique sont en jeu.

La Chine connaît la valeur de la création de propriété intellectuelle. C’est pourquoi, en plus de le voler à tout le monde, ils se sont efforcés de rendre la création toujours plus attrayante pour les créateurs de propriété intellectuelle en Chine – ce dont nous avons mis en garde pendant des années….

La dernière con de propriété intellectuelle de la Chine communiste: voler la création de propriété intellectuelle

La Chine a volé la fabrication américaine. Maintenant, ils cherchent à voler la création de propriété intellectuelle aux États-Unis. Et, comme nous l’avons fait avec la fabrication, nous les aidons bêtement à le faire.

Tout comme pour le secteur manufacturier auparavant, la Chine vous offre toutes sortes de protections, de subventions et d’avantages liés aux copains – si vous transférez votre création de propriété intellectuelle en Chine.

Pendant ce temps, que font les États-Unis?

Les États-Unis ont, pendant des décennies, fait très peu pour que les voleurs volent leur propriété intellectuelle – en particulier la Chine – parce que les États-Unis sont inondés de yuans chinois. La Chine distribue généreusement des pots-de-vin à travers nos systèmes politiques, éducatifs et culturels pour garantir que leur criminalité puisse continuer sans opposition et sans entrave.

Chaque fois que la Chine vole la propriété intellectuelle américaine et que les États-Unis ne font rien à ce sujet? Les États-Unis deviennent un endroit moins attrayant pour créer de la propriété intellectuelle.

Chaque fois que le Congrès adopte des lois qui portent atteinte à la propriété intellectuelle? Les États-Unis deviennent un endroit moins attrayant pour créer de la propriété intellectuelle.

Les États-Unis ont institutionnalisé le vol de propriété intellectuelle: «Le gouvernement américain a détruit le système des brevets…. «Comment notre gouvernement a-t-il fait cela? «Comment la loi américaine invente un préjudice aux inventeurs: «L’America Invents Act (AIA) (2013) a été le pire désastre des 226 ans d’histoire du système américain des brevets. L’AIA a fait des dégâts très réels – assez pour mettre de nombreux inventeurs à la faillite et en décourager beaucoup d’autres…. «’Le vrai dommage a été caché dans la création par l’AIA du Patent Trial and Appeals Board (PTAB) et de trois nouvelles procédures pour invalider les brevets délivrés – Inter Partes Review (IPR), Post Grant Review (PGR) et Covered Business Method Review (CBM ). » «Qu’est-ce que PTAB, demandez-vous? «PTAB: Le dernier conseil d’administration gouvernemental qui ne rend pas des comptes et qui prend de la puissance: «’DC a procédé à une ingénierie inverse de l’entité gouvernementale responsable de la délivrance des brevets – pour maintenant détruire les brevets. Les brevets que l’entité gouvernementale elle-même avait émis – sont maintenant détruits par cette même entité gouvernementale.

Chaque fois que nos tribunaux rendent des décisions anti-réalité, anti-PI? Les États-Unis deviennent un endroit moins attrayant pour créer de la propriété intellectuelle.

La Cour suprême se fout encore une fois – et nous encule depuis des générations: «Supposons que vous consacriez des milliers d’heures et des milliards de dollars à la conception et au développement de certains logiciels. «Et puis Google parachute et vous le vole. «Et puis la Cour suprême autorise le vol de Google. «Quelle est la probabilité que vous passiez à nouveau des milliers d’heures et des milliards de dollars à la conception et au développement de logiciels? Vous ne le ferez absolument pas. Parce que la nature humaine. «Et tous les autres qui consacrent des milliers d’heures et des milliards de dollars à développer des logiciels? «Ils auront surveillé de très près le vol de propriété intellectuelle de Google – et le terrible sort que vous avez subi par la suite à la Cour suprême. «Et eux aussi arrêteront de consacrer des milliers d’heures et des milliards de dollars à la conception et au développement de logiciels. Parce que la nature humaine. «Ce qui laisse les États-Unis sans que personne ne passe des milliers d’heures et des milliards de dollars à développer des logiciels. «Ce qui, dans cette économie de plus en plus numérique, sape l’intégralité de l’efficacité économique des États-Unis pour les générations à venir.»

Et pendant que nous chassons activement tous ceux qui ont déjà inventé quelque chose aux États-Unis? La Chine les accueille chaleureusement.

La Chine lance une campagne pour protéger les droits de propriété intellectuelle des entreprises étrangères: «Le gouvernement chinois a lancé une campagne pour protéger les droits de propriété intellectuelle (DPI) des entreprises étrangères…. «La Chine a promis d’améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle des entreprises étrangères par des campagnes contre les violations et le renforcement de la protection judiciaire et administrative, selon une directive sur la croissance des investissements étrangers publiée le mois dernier par le Conseil d’État. “La Chine a attaché une grande importance à la protection des DPI et a vu des résultats visibles”, a déclaré le vice-ministre du Commerce Wang Shouwen lors d’une conférence de presse le mois dernier.

Nous attaquons activement IP et ses créateurs. La Chine rend sagement les choses aussi faciles que possible pour la propriété intellectuelle et ses créateurs.

Voulons-nous une deuxième ceinture de rouille? Avec des friches dans des lieux numériques comme San Francisco et Austin pour correspondre aux friches dans des endroits autrefois industriels comme Pittsburgh et Cleveland?

Presque tout ce que nous faisons dit que nous le faisons.