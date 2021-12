La Chine se retire de la Coupe du monde après avoir détecté un cas de coronavirus

09/12/2021 à 22:43 CET

L’équipe chinoise s’est retirée du Championnat du monde féminin espagnol lorsqu’un cas de coronavirus a été détecté dans sa délégation, selon la Fédération internationale (IHF) rapportée jeudi.

« Après un test positif au COVID-19 au sein de la délégation de la République populaire de Chine à la Coupe du monde en Espagne, l’Association chinoise de handball a informé la Fédération internationale qu’elle se retirait de la compétition », a indiqué l’IHF dans un communiqué.

La réglementation chinoise de prévention et de contrôle des épidémies oblige, comme l’explique la Fédération internationale de handball, à « s’isoler immédiatement et donc se retirer, puisque les personnes infectées ne peuvent rentrer chez elles qu’une fois guéries et doivent être isolées en Espagne pendant encore six semaines ».

Le reste des membres de l’équipe doit être isolé pendant quatorze jours en Espagne « avant de pouvoir rentrer dans leur pays », a ajouté l’IHF.

L’équipe chinoise, qui a affronté l’Espagne en première phase et qui dispute la Coupe du monde sur invitation de l’IHF, a compté jusqu’à présent tous ses matchs en raison des défaites dans le tournoi.

Une circonstance qui a relégué l’équipe asiatique à disputer la Coupe du Président, dans laquelle ils devaient encore disputer deux matchs après avoir perdu 30-24 contre le Paraguay mercredi.

La Fédération internationale a annoncé que l’équipe chinoise sera considérée comme perdue par un score de 10-0 lors des deux matchs qui restaient à jouer en Coupe du monde, contre les équipes de Tunisie et de Slovaquie.