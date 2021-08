La Chine s’empare de 6 milliards de livres sterling d’entreprises britanniques alors que la pandémie de Covid mord l’économie | Royaume-Uni | Nouvelles

Le PIB national du Royaume-Uni a diminué de 9,8% en 2020, la baisse la plus forte depuis le début des records cohérents en 1948. L’ampleur est sans précédent dans les temps modernes et la Chine tirerait pleinement parti de la situation économique précaire de la Grande-Bretagne. Pékin possède les plus grandes réserves de devises étrangères au monde, ce qui lui permet d’acheter des entreprises et des actifs chancelants d’autres pays pendant les récessions.

Aujourd’hui, les capitalistes vautours chinois se sont précipités au milieu de la pandémie de coronavirus et ont acheté une pléthore d’entreprises britanniques à des prix d’aubaine.

Les entreprises originaires de Chine ont acheté près de 6 milliards de livres sterling d’entreprises britanniques à prix réduit qui étaient au bord de la faillite en raison de conditions de verrouillage prolongées, rapporte le Sun on Sunday.

Les entreprises chinoises, qui dépendent directement du politburo à Pékin, posséderaient désormais 130 milliards de livres sterling d’actifs basés au Royaume-Uni.

Les actifs vont des entreprises de services publics et des centrales électriques aux pubs et même aux écoles.

LIRE LA SUITE : Brexit : Frost présentera une solution pour donner un coup de fouet à l’industrie britannique

L’ampleur de la propriété chinoise sur les entreprises britanniques a fait craindre un impact sur la sécurité nationale.

Le député du Parti conservateur Nusrat Ghani a déclaré : « Il est déjà clair que la Chine renforce sa présence dans les projets d’infrastructure stratégiques.

« Le gouvernement doit utiliser ses dispositions pour protéger la sécurité nationale. »

Le député du Parti conservateur Liam Fox a fait écho à ces préoccupations et, dans un article du Daily Mail, a déclaré : « La plus haute priorité pour tout gouvernement souverain est la protection de ses citoyens contre les dangers étrangers et nationaux.

“Nous comptons sur notre gouvernement pour être vigilant.

“Il est troublant de voir à quel point nous sommes devenus laxistes depuis la fin de la guerre froide, malgré l’émergence de nouvelles menaces internationales, notamment celles posées par l’extraordinaire ascension de la Chine et son emprise toujours plus étroite sur les affaires mondiales.

“Pékin dirige la deuxième économie la plus puissante du monde et est un partenaire commercial majeur pour la Grande-Bretagne et l’Amérique.

« De nombreux emplois dépendent des énormes investissements qu’il a réalisés.

“La Chine a trouvé sa place dans les télécommunications stratégiques de la Grande-Bretagne, dans nos universités et notre industrie nucléaire.”