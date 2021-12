La Chine s’en prend à l’Ouest alors que la querelle de Hong Kong explose – « Ingérence grossière dans nos affaires ! | Monde | Des nouvelles

Mardi, Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a tenu des propos puissants en répondant à une question de China Radio International. Le radiodiffuseur a demandé à M. Zhao si la Chine avait un commentaire concernant les déclarations publiées par un groupe de ministres des Affaires étrangères occidentaux des pays Five Eyes (États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande), du G7 et de l’UE.

Après le vote de la législature de dimanche dernier à Hong Kong, les responsables du gouvernement occidental ont partagé leurs points de vue concernant le processus électoral présumé antidémocratique.

Seuls 30,2% des 4,2 millions d’électeurs inscrits à Hong Kong se sont présentés au scrutin, marquant le taux de participation le plus bas depuis des décennies.

Avant le vote, la Chine, qui soutient toujours le « un pays, deux systèmes » convenu lorsque le Royaume-Uni a rendu Hong Kong en 1997, a apporté des changements massifs au processus électoral.

Pour la première fois, les électeurs de Hong Kong n’ont pu élire que 20 sièges, moins de la moitié des postes auparavant disponibles pour être votés par le public.

Une autre règle permettait à Pékin de contrôler les candidats.

Au final, 90 % des sièges disponibles sont allés à des candidats pro-chinois du gouvernement.

Dans un communiqué, l’alliance Five Eyes a déclaré que les nouvelles politiques « éliminaient toute opposition politique significative ».

Ils ont ajouté : « Pendant ce temps, de nombreux politiciens de l’opposition de la ville, notamment la majorité des « NSL 47 » [referring to the city’s main opposition politicians who have been jailed under the National Security Law or NSL] – rester en prison dans l’attente de son procès, avec d’autres en exil à l’étranger.

Face à l’accusation, Zhao Lijian a déclaré mardi : « La Chine exprime son ferme rejet et sa ferme condamnation de la collusion de certains pays occidentaux, des remarques irresponsables sur les élections du septième mandat du LegCo et la démocratie et l’état de droit dans la RAS de Hong Kong. [Hong Kong Special Administrative Region], et l’ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la Chine.

«Certains pays occidentaux devraient faire face au fait que Hong Kong est retourné à la mère patrie depuis 24 ans.

« Ils devraient respecter le droit international et les normes fondamentales régissant les relations internationales, arrêter toute forme d’ingérence dans les affaires de Hong Kong et d’ingérence dans les autres affaires intérieures de la Chine.

« Toute tentative de saper la prospérité et la stabilité de Hong Kong est vouée à l’échec. »

Un porte-parole de l’ambassade de Chine en Australie a également publié une déclaration hostile concernant les accusations électorales truquées.

Ils ont fustigé les nations des Five Eyes pour avoir « inversé la vérité » et tenté de « se mêler de la politique de Hong Kong, d’interférer dans les affaires intérieures de la Chine et d’entraver les développements de la Chine ».

Lord Patten, le dernier gouverneur britannique de Hong Kong, a déclaré que l’élection était « un autre clou chinois dans le cercueil de la liberté et du système de gouvernement de Hong Kong ».

Il a déclaré au Telegraph : « Nous devons leur demander à quoi ils pensaient être le but d’une élection lorsqu’ils enferment des militants pro-démocratie, y compris quiconque n’accepte pas les instructions du Parti communiste chinois sont à l’ordre du jour.

« C’est un comportement typique de ce régime méchant et brutal.

« L’une des raisons pour lesquelles ils ont fait cela est que les militants pro-démocratie ont extrêmement bien réussi aux élections locales et que Pékin a eu très peur. »