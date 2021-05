La Chine s’en prend au G7 après la honte des actions de Pékin – Le Royaume-Uni est accusé d’ingérence flagrante | Monde | Nouvelles

Dans un communiqué publié hier, les ministres des Affaires étrangères du G7 ont déclaré que la Chine était coupable de violations des droits de l’homme et d’avoir utilisé des “politiques économiques coercitives”, promettant d’utiliser les efforts collectifs pour arrêter. Le G7 a également déclaré qu’il soutenait la participation de Taïwan aux forums de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et à l’Assemblée mondiale de la santé – et s’est dit préoccupé par “toute action unilatérale qui pourrait aggraver les tensions” dans le détroit de Taiwan.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin a répondu en condamnant avec colère ce qu’il a qualifié d ‘”accusations sans fondement” de la déclaration.

Il a déclaré: “C’est la destruction gratuite des normes des relations internationales.”

Wang a exhorté le G7 en tant que groupe à prendre des mesures concrètes pour stimuler la reprise économique mondiale au lieu de la perturber.

Il a également attaqué les pays du G7 pour avoir accumulé des vaccins contre le COVID-19 et avoir adopté une position “insouciante” pour aider d’autres pays.

Il a ajouté: “Ils ne devraient pas critiquer et interférer dans d’autres pays avec une attitude haute et puissante, sapant la priorité actuelle de la coopération internationale contre la pandémie.”

Wang a également évoqué la décision de la Chine de suspendre indéfiniment toutes les activités dans le cadre d’un dialogue économique stratégique Chine-Australie dans le dernier revers pour les relations tendues entre les deux pays.

La Chine considère Taiwan comme faisant partie de son propre territoire et s’oppose donc avec véhémence à toute représentation officielle de Taiwan au niveau international.

Le président Xi Jinping a intensifié ses activités militaires près de Taïwan ces derniers mois, essayant d’affirmer les revendications de souveraineté de son pays.

En revanche, la déclaration du G7 a été chaleureusement accueillie à Taipei, où le gouvernement a déclaré que c’était la première fois que les ministres des Affaires étrangères mentionnaient l’île dans leur communiqué conjoint.

Le bureau présidentiel de Taiwan a remercié le G7 pour son soutien.

Le porte-parole Xavier Chang a déclaré: “Taiwan continuera d’approfondir le partenariat de coopération avec les pays membres du G7 et continuera à apporter la plus grande force positive à la santé mondiale et au bien-être des populations, ainsi qu’à la paix, à la stabilité et à la prospérité de l’Indo-Pacifique. Région.”

La déclaration, publiée après le sommet du G7 d’hier à Londres, et signée entre autres par le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab, a déclaré: «Conformément à ses obligations en vertu du droit international et national, nous appelons la Chine à respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales.

«Nous restons profondément préoccupés par les violations des droits de l’homme et les abus au Xinjiang et au Tibet, en particulier le ciblage des Ouïghours, des membres d’autres groupes ethniques et religieux minoritaires, et l’existence d’un réseau à grande échelle de ‘rééducation politique’ camps et rapports sur les systèmes de travail forcé et la stérilisation forcée.

“Nous convenons de l’importance de lutter contre les cas de travail forcé par nos propres moyens domestiques disponibles, notamment en sensibilisant et en fournissant des conseils et un soutien à nos communautés d’affaires.”

Les ministres des Affaires étrangères étaient “unis” dans les préoccupations concernant les pratiques qui “sapent les systèmes économiques libres et équitables”, notamment en matière de commerce, d’investissement et de financement du développement ».

La déclaration a ajouté: «Nous travaillerons collectivement pour favoriser la résilience économique mondiale face à des politiques et pratiques économiques arbitraires et coercitives.

“Nous exhortons la Chine à assumer et à s’acquitter d’obligations et de responsabilités à la mesure de son rôle économique mondial.”