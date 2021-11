La Chine s’enclenche: l’UE a lancé un avertissement brutal alors que l’ingérence de von der Leyen à Taiwan se retourne contre lui | Monde | Nouvelles

La première délégation officielle du Parlement européen à Taïwan a adressé jeudi un message de solidarité à l’île diplomatiquement isolée, tout en appelant à des actions plus audacieuses pour renforcer les relations UE-Taïwan alors que Taipei fait face à une pression croissante de Pékin. Mais le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, n’a pas tardé à réagir, mettant en garde l’Europe contre l’envoi de « mauvais signaux » aux forces séparatistes à Taïwan, que la Chine considère comme faisant partie de son territoire.

Wang a en outre exhorté l’UE, dirigée par la présidente de la Commission européenne, Mme von der Leyen, à corriger son erreur dans une réprimande acerbe.

Taïwan, qui n’a de relations diplomatiques formelles avec aucun pays européen à l’exception de la minuscule Cité du Vatican, souhaite approfondir ses relations avec les membres de l’Union européenne.

La visite intervient à un moment où la Chine a intensifié la pression militaire, y compris des missions répétées d’avions de guerre chinois près de Taïwan démocratique, que Pékin revendique comme le sien et n’a pas exclu de prendre par la force.

Raphael Glucksmann, membre français du Parlement européen, a déclaré à la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen lors d’une réunion diffusée en direct sur Facebook :

« Nous sommes venus ici avec un message très simple, très clair : vous n’êtes pas seul.

« L’Europe est à vos côtés. »

Tsai a mis en garde contre l’augmentation des efforts chinois pour gagner de l’influence à Taïwan, demandant aux agences de sécurité de contrer les efforts d’infiltration.

Elle a déclaré à la délégation au bureau présidentiel : « Nous espérons établir une alliance démocratique contre la désinformation.

« Nous pensons que Taïwan et l’UE peuvent certainement continuer à renforcer notre partenariat dans tous les domaines. »

Le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu, a effectué un rare voyage en Europe le mois dernier, ce qui a provoqué la colère de Pékin, qui à l’époque avait mis en garde les pays hôtes contre la dégradation des relations avec la Chine.

Craignant des représailles de Pékin, la plupart des pays ne souhaitent pas accueillir de hauts ministres taïwanais ou envoyer des responsables de haut niveau sur l’île autonome.

Le mois dernier, le Parlement européen a adopté une résolution non contraignante pour approfondir les liens avec Taïwan, avec des mesures telles que la recherche d’un accord d’investissement.

La revendication de la Chine sur Taïwan, 23,5 millions d’habitants, est conforme à sa politique dite d’une seule Chine.

Les tensions n’ont cessé de monter ces dernières années, en particulier après que l’ancien président américain Donald Trump y a envoyé deux diplomates de haut rang.

Les experts craignent que la Chine n’envahisse l’île si Taïwan faisait une déclaration officielle d’indépendance.