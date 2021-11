La Chine s’incline : Xi appelle Biden à une réunion cruciale alors que les craintes d’une « nouvelle guerre froide » montent en flèche | Sciences | Nouvelles

Cela survient après que Washington et Pékin ont conclu un accord surprenant à la COP26 pour renforcer la coopération climatique au cours de la prochaine décennie. Les deux plus gros émetteurs de CO2 au monde se sont engagés à agir dans une déclaration commune. Il indique que les deux parties « rappelleront leur ferme engagement à travailler ensemble » pour atteindre l’objectif de température de 1,5°C défini dans l’Accord de Paris de 2015.

La paire a appelé à redoubler d’efforts pour combler « l’écart important » qui reste pour atteindre cet objectif.

Dans la rare déclaration commune de mercredi, des mesures ont été convenues sur une série de questions, notamment les émissions de méthane, la transition vers une énergie propre et la décarbonisation.

Le principal négociateur chinois sur le climat, Xie Zhenhua, a déclaré aux journalistes qu’en matière de changement climatique « il y a plus d’accord entre la Chine et les États-Unis que de divergence ».

Le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping devraient tenir une réunion virtuelle lundi alors que les tensions semblent se détendre.

Le sommet présente la plus grande opportunité à ce jour de réinitialiser les relations bilatérales.

Aucune avancée majeure n’est attendue sur les questions brûlantes, notamment les tensions sur Taïwan, le Xinjiang et Hong Kong.

Mais la réunion est susceptible de produire des initiatives sur une série de questions, notamment l’assouplissement des restrictions de visa, la création d’un dialogue bilatéral sur les armes nucléaires et un cadre possible pour atténuer les frictions commerciales afin de démontrer la volonté bilatérale de faire passer la relation de la confrontation à la coopération.

À la suite de l’annonce, M. Xi a envoyé un avertissement concernant le retour aux tensions de l’ère de la guerre froide dans la région Asie-Pacifique.

Il a exhorté à la coopération mondiale avant la réunion virtuelle.

Dans un message vidéo enregistré adressé à un forum de PDG en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), Xi a déclaré mercredi que les tentatives pour tracer des lignes idéologiques ou former de petits cercles pour des raisons géopolitiques étaient vouées à l’échec.

Il a déclaré : « La région Asie-Pacifique ne peut et ne doit pas retomber dans la confrontation et la division de l’ère de la guerre froide. »

Les remarques de M. Xi semblaient être une référence aux efforts des États-Unis avec des alliés et partenaires régionaux, y compris le groupement Quad avec l’Inde, le Japon et l’Australie, pour atténuer ce qu’ils considèrent comme l’influence croissante de la Chine.

Dans son discours au forum de l’APEC, Xi a également décrit ce qu’il pensait être les tâches les plus urgentes pour la région Asie-Pacifique – sortir de l’ombre de la pandémie de COVID-19 et parvenir à une reprise économique régulière.

Il a ajouté : « Nous devons traduire le consensus selon lequel les vaccins sont un bien public mondial en actions concrètes pour assurer leur distribution juste et équitable. »

Le forum de l’APEC d’une semaine se déroule entièrement en ligne.

Des divisions profondes traversent le groupe, qui comprend les États-Unis, la Chine, Taïwan, la Russie et l’Australie, et représente près de trois milliards de personnes et près de 60% du produit intérieur brut (PIB) mondial.

Greenpeace a salué la déclaration entre la Chine et les États-Unis, mais a averti que les deux pays devaient faire preuve d’un plus grand engagement pour atteindre les objectifs climatiques.

Elle a déclaré: « En fin de compte, leur déclaration ne répond pas à l’appel des pays vulnérables au climat exigeant que les nations reviennent à la table chaque année avec une plus grande ambition jusqu’à ce que l’écart de 1,5 ° C soit comblé ».

Le chef de la politique climatique de l’UE, Frans Timmermans, a déclaré qu’il était « vraiment encourageant » de voir la Chine et les États-Unis travailler ensemble. « Cela montre également que les États-Unis et la Chine savent que ce sujet transcende d’autres questions. Et cela nous aide certainement ici à la COP à parvenir à un accord », a-t-il ajouté.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré que cette annonce était « un pas important dans la bonne direction ».