La Chine souligne à nouveau qu’elle n’a pas encore fini de restreindre Bitcoin ZyCrypto ⋆ Crypto new media

La Chine a reçu beaucoup de réactions négatives pour sa décision de supprimer les mineurs de Bitcoin du pays. Les mineurs qui ont été contraints de déménager rapidement ont réussi à installer leur équipement dans un nouvel environnement et sont depuis sur le chemin du rétablissement.

Le taux de hachage Bitcoin a chuté à la suite du nouveau développement, ce qui a amené les sociétés minières d’Amérique du Nord à voir leurs bénéfices augmenter à mesure que la concurrence minière diminuait. Alors que les Bitcoiners ont été affectés par la tendance baissière déclenchée par le FUD chinois, les acteurs du marché n’ont pas manqué de noter à quel point cela causerait une perte à l’économie chinoise.

La Chine est implacable dans sa mission de surveiller les scènes de crypto-monnaie

Cependant, le gouvernement chinois semble imperturbable face à l’opinion publique. Indifférente à la vitesse à laquelle d’autres pays ouvrent les bras à la communauté Bitcoin, la Banque populaire de Chine a réitéré qu’elle ne clignerait pas des yeux dans sa quête pour réguler les scènes de trading de crypto-monnaie.

Samedi, la banque a déclaré qu’elle se concentrerait sur la crypto et d’autres sociétés financières pour s’assurer que leurs services sont conformes aux directives réglementaires.

La course brutale de la Chine avec Bitcoin et d’autres monnaies numériques

La Chine a lancé une guerre contre les monnaies numériques et l’exploitation minière depuis 2017. Depuis lors, le pays porte une attention particulière aux activités du marché. Cette année, la hausse du prix du Bitcoin et la popularité des altcoins ont poussé les législateurs à intensifier leur réponse au marché, provoquant la sortie des mineurs.

Graphique BTCUSD par TradingView

À l’avenir, le marché chinois de la crypto pourrait voir la mise en œuvre de politiques strictes imposées aux commerçants et aux investisseurs. Bien que dans le passé, nous avons vu comment des pays comme le Nigeria et l’Inde se sont rebellés contre la tentative de leur gouvernement d’interdire les crypto-monnaies. Avec l’adoption de monnaies numériques comme Bitcoin qui frappent le toit, il est évident que les acteurs du marché en Chine riposteront.

Pendant ce temps, “l’erreur” de la Chine profite à d’autres pays comme les États-Unis, alors que la société minière de cryptographie basée à Dallas, Applied Blockchain, a injecté 32,5 millions de dollars sur le marché.

“Cette industrie est jeune et évolue rapidement, et en tant que telle, il est important qu’une entreprise puisse se positionner pour réagir rapidement afin de saisir des opportunités comme celle-ci.” a déclaré Wes Cummins, PDG et président d’Applied Blockchain.

Il a en outre souligné la rentabilité de l’exploitation minière en ce moment, un avantage que la Chine a peut-être perdu à jamais, en disant ;

« L’activité minière est, en ce moment, très rentable, mais elle peut être extrêmement volatile. Cette activité d’hébergement nous permet d’avoir des contrats à long terme avec des clients, puis nous fournissons un service et en tirons un profit. Ce sera beaucoup moins volatile que notre activité minière.